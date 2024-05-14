Первый выпуск «Супермена» продан за 6 миллионов долларов

Ценник в 6 миллионов долларов превзошел предыдущий рекорд — выпуск «Супермена № 1» 1939 года был продан за 5,3 миллиона долларов в 2022 году. До этого рекорд принадлежал экземпляру «Удивительной фантазии № 15», который знакомил читателей с «Человеком-пауком» в 1962 году. Его продали за 3,6 миллиона долларов в 2021 году.