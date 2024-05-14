Первый выпуск «Супермена» продан за 6 миллионов долларов

Posted 14 мая, 12:10
Published 14 мая, 12:10
Modified 9 сентября, 22:59
Updated 9 сентября, 22:59
Недавно копия оригинального комикса о Супермене 1938 года под названием Action Comics № 1 была продана за 6 миллионов долларов. Артефакт, который неизвестный покупатель приобрел во время аукциона, теперь является самым дорогим комиксом в мире.
Ценник в 6 миллионов долларов превзошел предыдущий рекорд — выпуск «Супермена № 1» 1939 года был продан за 5,3 миллиона долларов в 2022 году. До этого рекорд принадлежал экземпляру «Удивительной фантазии № 15», который знакомил читателей с «Человеком-пауком» в 1962 году. Его продали за 3,6 миллиона долларов в 2021 году.
Action Comics № 1 рассказывает историю маленького мальчика, родившегося на умирающей далекой планете. Отец сажает его в космическую капсулу и отсылает прочь незадолго до того, как его родная планета взорвется.
В конце концов капсула приземляется на Земле, где проезжающий мимо автомобилист обнаруживает спящего младенца и забирает его в детский дом. Ребенок — Кларк Кент — вырастает и понимает, что обладает сверхчеловеческой силой и способностями. Action Comics № 1 также затрагивает любовную историю Супермена и Лоис Лейн.
Рекордная продажа состоялась на фоне съемок нового фильма Джеймса Ганна о Супермене, премьера которого намечена на июль 2025 года. Главную роль сыграет актер Дэвид Коренсвет, а Рэйчел Броснахан сыграет Лоис Лейн.
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