Как стать донором волос и помочь выздороветь онкобольным детям

Posted 14 мая, 14:40
Published 14 мая, 14:40
Modified 9 сентября, 19:25
Updated 9 сентября, 19:25
Курсы химиотерапии имеют ряд побочных эффектов, в том числе выпадение волос и бровей. Многие дети, болеющие раком, лысеют полностью — и этот фактор способен вызвать у ребенка шок, депрессию, апатию. Такие пациенты стесняются своего нового облика, замыкаются, сторонятся общения. А парики на голове возвращают им уверенность, улыбку и силу в свое исцеление, говорят психологи.
До недавнего времени в России не было опыта развития этого вида донорства. К примеру, еще в 2021 году волосы, собранные в рамках специальных благотворительных акций, отправляли за границу. К частности, фонд Little Princess trust в Великобритании, где из полученного сырья делали парики и бесплатно рассылали маленьким пациентам во всем мире.
Но с 2023 года в нашей стране работает фонд «Добрый парик», который не только принимает донорские волосы, но и организует работу мастеров-постижеров (специалисты по изготовлению париков), а также отправку готовых изделий в те учреждения, где их очень ждут маленькие пациенты.
«Донором может стать мужчина или женщина, взрослый или подросток, главное: волосы должны быть не короче 15 см, неокрашенные, без наращивания, чистые, допускается небольшая седина. Сырье проходит обработку перед использованием в работе мастера. Короткие мастера используют для челок и оформления затылочной зоны», — рассказала руководитель проекта «Добрый парик» Екатерина Андрусова.
Все желающие могут обратиться к команде проекта в соцсетях — там же можно заполнить анкету донора, прочитать истории пациентов.
В будущем, говорит Екатерина, к проекту будут присоединяться салоны красоты во всех регионах страны, в которых будет предложено обменять свои длинные пряди на стильную стрижку — каре, боб, паж и пр.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14