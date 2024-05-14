Как стать донором волос и помочь выздороветь онкобольным детям

До недавнего времени в России не было опыта развития этого вида донорства. К примеру, еще в 2021 году волосы, собранные в рамках специальных благотворительных акций, отправляли за границу. К частности, фонд Little Princess trust в Великобритании, где из полученного сырья делали парики и бесплатно рассылали маленьким пациентам во всем мире.