Как мы делим расходы со своей второй половинкой в гражданском браке

Гражданский брак с точки зрения законов — не что иное, как просто сожительство, без каких-либо взаимных обязательств. Партнеры во всех ситуациях будут отвечать каждый за себя. К примеру, если один из них возьмет ипотеку, но при этом оба будут платить ее, квартира в итоге достанется только тому, кто оформил кредит на себя. При расставании эта квартира делиться не будет, а вот если бы брак был официальным, на раздел можно было бы рассчитывать.