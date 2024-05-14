Как мы делим расходы со своей второй половинкой в гражданском браке

Posted 14 мая, 15:17
Published 14 мая, 15:17
Modified 9 сентября, 19:25
Updated 9 сентября, 19:25
Гражданский брак с точки зрения законов — не что иное, как просто сожительство, без каких-либо взаимных обязательств. Партнеры во всех ситуациях будут отвечать каждый за себя. К примеру, если один из них возьмет ипотеку, но при этом оба будут платить ее, квартира в итоге достанется только тому, кто оформил кредит на себя. При расставании эта квартира делиться не будет, а вот если бы брак был официальным, на раздел можно было бы рассчитывать.
Аналогичным образом все происходит и в случае с другими кредитами, например на покупку машины, а также в случае с деньгами, которые один из партнеров занимал у друзей, коллег или знакомых.
Чтобы избежать неприятных последствий и разочарований, желательно заранее определить, как именно будет вестись бюджет при гражданском браке. В частности, важно обсудить, кто будет вносить регулярные платежи, например за коммунальные услуги, аренду жилья, покупать продукты. Особенно важным этот момент можно назвать в том случае, если у партнеров разные по объему доходы. То же касается и накоплений, если в гражданском браке они планируются, — например на отпуск, автомобиль.
От приобретения жилья в ипотеку в гражданском браке стоит отказаться и даже не обсуждать подобные идеи, поскольку это слишком рискованно. Альтернативный вариант — копить деньги на покупку квартиры вместе, однако для этого лучше использовать отдельные банковские счета.
Если пара собирается открыть бизнес и использовать для этого общие средства, важно заранее прописать и зафиксировать вклад каждой из сторон. Также следует утвердить и зафиксировать условия, на которых возможен выход из бизнеса, если пара решит расстаться.
Не следует становиться поручителем по кредиту, который берет партнер, особенно если речь идет о крупных суммах. Раздельный бюджет в паре можно назвать наиболее предпочтительным вариантом для тех, кто только начал отношения. То же касается оформления займов, кредитных карт. От открытия совместных счетов для накоплений в гражданском браке тоже стоит отказаться.
В целом основной принцип планирования расходов в гражданском браке можно описать так: каждый из пары должен иметь возможность прекратить отношения и не понести при этом никаких потерь. Условно — финансово и имущественно никто никому не должен.
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