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Posted 14 мая, 15:17

Published 14 мая, 15:17

Modified 9 сентября, 19:25

Updated 9 сентября, 19:25

Как делить расходы со своей второй половинкой в гражданском браке

Как мы делим расходы со своей второй половинкой в гражданском браке

14 мая 2024, 15:17
Фото: Изображение Midjourney
Как делить расходы со своей второй половинкой в гражданском браке
Гражданский брак в России — популярный формат отношений. Я состою в таком браке уже несколько лет и готова рассказать, как мы решаем один из самых острых вопросов — финансовый.

Нюансы гражданского брака

Гражданский брак с точки зрения законов — не что иное, как просто сожительство, без каких-либо взаимных обязательств. Партнеры во всех ситуациях будут отвечать каждый за себя. К примеру, если один из них возьмет ипотеку, но при этом оба будут платить ее, квартира в итоге достанется только тому, кто оформил кредит на себя. При расставании эта квартира делиться не будет, а вот если бы брак был официальным, на раздел можно было бы рассчитывать.

Аналогичным образом все происходит и в случае с другими кредитами, например на покупку машины, а также в случае с деньгами, которые один из партнеров занимал у друзей, коллег или знакомых.

Желательно заранее определить, как именно будет вестись бюджет при гражданском бракеЖелательно заранее определить, как именно будет вестись бюджет при гражданском браке
Желательно заранее определить, как именно будет вестись бюджет при гражданском браке. Фото: Изображение Midjourney

Советы по планированию расходов в гражданском браке

Чтобы избежать неприятных последствий и разочарований, желательно заранее определить, как именно будет вестись бюджет при гражданском браке. В частности, важно обсудить, кто будет вносить регулярные платежи, например за коммунальные услуги, аренду жилья, покупать продукты. Особенно важным этот момент можно назвать в том случае, если у партнеров разные по объему доходы. То же касается и накоплений, если в гражданском браке они планируются, — например на отпуск, автомобиль.

От приобретения жилья в ипотеку в гражданском браке стоит отказаться и даже не обсуждать подобные идеи, поскольку это слишком рискованно. Альтернативный вариант — копить деньги на покупку квартиры вместе, однако для этого лучше использовать отдельные банковские счета.

Если пара собирается открыть бизнес и использовать для этого общие средства, важно заранее прописать и зафиксировать вклад каждой из сторон. Также следует утвердить и зафиксировать условия, на которых возможен выход из бизнеса, если пара решит расстаться.

Не следует становиться поручителем по кредиту, который берет партнер, особенно если речь идет о крупных суммах. Раздельный бюджет в паре можно назвать наиболее предпочтительным вариантом для тех, кто только начал отношения. То же касается оформления займов, кредитных карт. От открытия совместных счетов для накоплений в гражданском браке тоже стоит отказаться.

В целом основной принцип планирования расходов в гражданском браке можно описать так: каждый из пары должен иметь возможность прекратить отношения и не понести при этом никаких потерь. Условно — финансово и имущественно никто никому не должен.

#Общество#Деньги#Зарплата#Семья#Все материалы авторов#Имущество
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