newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 мая, 03:10

Published 14 мая, 03:10

Modified 9 сентября, 22:56

Updated 9 сентября, 22:56

Аллергия на солнце: как определить и кто больше всего подвержен

Аллергия на солнце: как определить и кто больше всего подвержен

14 мая 2024, 03:10
Фото: Изображение Midjourney
Аллергия на солнце: как определить и кто больше всего подвержен
С наступлением лета мы радуемся обилию теплых солнечных дней. Однако есть люди, которые ждут этого сезона с опаской, поскольку страдают от аллергии на ультрафиолет. Как снять неприятные симптомы? Кто наиболее подвержен аллергии на солнце? Разбираемся в этом материале.

Причины возникновения

Аллергическая реакция человеческого организма возникает при контакте с определенными раздражителями (аллергенами), в их число входят пыль, шерсть домашних животных, пыльца, ряд пищевых продуктов, медицинских препаратов. Как выясняется, в этом списке есть еще и солнце, точнее — излучаемый им ультрафиолет. Кожную реакцию на солнечные лучи еще называют фитодерматозом.

Проявления

При попадании солнечных лучей на кожу иммунная система осуществляет резкий выброс гистамина. Это проявляется в виде сыпи, волдырей, покраснений, зуда. Реакция может возникнуть на любом участке тела, но чаще всего это руки, ноги, кисти рук, шея, зона декольте.

При попадании солнечных лучей на кожу иммунная система осуществляет резкий выброс гистаминаПри попадании солнечных лучей на кожу иммунная система осуществляет резкий выброс гистамина
При попадании солнечных лучей на кожу иммунная система осуществляет резкий выброс гистамина. Фото: Изображение Midjourney

Кто подвержен?

Как утверждают аллергологи, проявления фотодерматоза могут возникнуть у любого человека. Но наиболее часто резкая реакция на ультрафиолет наблюдается у обладателей чувствительной кожи (как правило, это люди с тонкой белой кожей, склонной к покраснениям даже от легкого прикосновения), у страдающих другими видами кожной аллергии, атопическим дерматитом.

Как помочь при фотодерматозе?

Как правило, устранению симптомов способствует прием антигистаминных препаратов — они снимут зуд, устранят покраснения, сделают реакцию менее острой. Если под рукой нет лекарств, можно обойтись народными — приложить к ожогу капустный лист, нанести на зудящие места сок огурца или арбуза, сделать компресс из охлажденной заварки.

Наиболее часто резкая реакция на ультрафиолет наблюдается у обладателей чувствительной кожиНаиболее часто резкая реакция на ультрафиолет наблюдается у обладателей чувствительной кожи
Наиболее часто резкая реакция на ультрафиолет наблюдается у обладателей чувствительной кожи. Фото: Изображение Midjourney

Профилактика фотодерматоза

Людям, которые склонны к аллергии на солнечные лучи, необходимо обязательно перед выходом на улицу наносить на открытые участки кожи — лицо, шею, зону декольте — солнцезащитный крем. Накидывайте на сарафан или топ легкую хлопчатобумажную рубашку, которая защитит нежную кожу от агрессивного воздействия ультрафиолета.

#Общество#Здоровье#Аллергия#Все материалы авторов#Солнце
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика