Аллергия на солнце: как определить и кто больше всего подвержен

Причины возникновения Проявления Кто подвержен? Как помочь при фотодерматозе? Профилактика фотодерматоза

С наступлением лета мы радуемся обилию теплых солнечных дней. Однако есть люди, которые ждут этого сезона с опаской, поскольку страдают от аллергии на ультрафиолет. Как снять неприятные симптомы? Кто наиболее подвержен аллергии на солнце? Разбираемся в этом материале.