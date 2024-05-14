Аллергия на солнце: как определить и кто больше всего подвержен

Posted 14 мая, 03:10
Published 14 мая, 03:10
Modified 9 сентября, 22:56
Updated 9 сентября, 22:56
Аллергическая реакция человеческого организма возникает при контакте с определенными раздражителями (аллергенами), в их число входят пыль, шерсть домашних животных, пыльца, ряд пищевых продуктов, медицинских препаратов. Как выясняется, в этом списке есть еще и солнце, точнее — излучаемый им ультрафиолет. Кожную реакцию на солнечные лучи еще называют фитодерматозом.
При попадании солнечных лучей на кожу иммунная система осуществляет резкий выброс гистамина. Это проявляется в виде сыпи, волдырей, покраснений, зуда. Реакция может возникнуть на любом участке тела, но чаще всего это руки, ноги, кисти рук, шея, зона декольте.
Как утверждают аллергологи, проявления фотодерматоза могут возникнуть у любого человека. Но наиболее часто резкая реакция на ультрафиолет наблюдается у обладателей чувствительной кожи (как правило, это люди с тонкой белой кожей, склонной к покраснениям даже от легкого прикосновения), у страдающих другими видами кожной аллергии, атопическим дерматитом.
Как правило, устранению симптомов способствует прием антигистаминных препаратов — они снимут зуд, устранят покраснения, сделают реакцию менее острой. Если под рукой нет лекарств, можно обойтись народными — приложить к ожогу капустный лист, нанести на зудящие места сок огурца или арбуза, сделать компресс из охлажденной заварки.
Людям, которые склонны к аллергии на солнечные лучи, необходимо обязательно перед выходом на улицу наносить на открытые участки кожи — лицо, шею, зону декольте — солнцезащитный крем. Накидывайте на сарафан или топ легкую хлопчатобумажную рубашку, которая защитит нежную кожу от агрессивного воздействия ультрафиолета.
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