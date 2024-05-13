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Posted 13 мая, 12:48

Published 13 мая, 12:48

Modified 9 сентября, 19:24

Updated 9 сентября, 19:24

Пять способов организовать пространство для комфортной жизни

Жить с комфортом: 5 лайфхаков, чтобы организовать пространство дома

13 мая 2024, 12:48
Фото: Изображение Midjourney
Пять способов организовать пространство для комфортной жизни
В маленькой квартире человек неизбежно сталкивается с проблемой захламления, когда нужные в обиходе вещи просто превращаются в критическую массу. Нужно своевременно начать организовывать пространство, чтобы обеспечить себе уютное и комфортное существование.

Перед вами пять простых правил, которые помогут на первых порах.

Многие люди могут подумать, что организация пространства — это дорогое удовольствие: мол, нужно заказывать дополнительные шкафы, зонировать пространство. Но все это мифы, улучшить жизнь и быт можно прямо сейчас, если приложить немного усилий. Итак, рассказываем…

Храните вещи по вертикали

Среди проверенных трюков этот считается самым оптимальным: просто заполняйте вещами не горизонтальные поверхности (например, столы, стулья, подоконники, диваны, кровати), а вертикальные. Складывайте вещи в коробки, ставьте их на холодильник, комод, пенал. На них еще коробки — и так до потолка. Появится больше простора, исчезнет ощущение захламленности.

Складывайте вещи в коробки, ставьте их на холодильник, комод, пеналСкладывайте вещи в коробки, ставьте их на холодильник, комод, пенал
Складывайте вещи в коробки, ставьте их на холодильник, комод, пенал. Фото: Изображение Midjourney

Используйте внутреннюю поверхность на дверцах шкафов

Дверцы шкафов с внутренней стороны имеют большую полезную площадь. На нее можно приспособить крючки-самоклейки — получится отличная вешалка для вещей. К тому же они будут скрыты от глаз, что создаст ощущение минимализма.

Дверцы шкафов с внутренней стороны имеют большую полезную площадьДверцы шкафов с внутренней стороны имеют большую полезную площадь
Дверцы шкафов с внутренней стороны имеют большую полезную площадь. Фото: Изображение Midjourney

Устройте эстафету вещей

Если вы решили пополнить гардероб, подумайте, какую старую вещь могли бы утилизировать, чтобы освободить место для обновки. А возможно, в утиль просятся сразу две вещи — старые джинсы и футболка. То же самое и в отношении мебели, посуды, бытовой техники. Следуйте этому принципу, и в вашем доме никогда не будет хлама.

Если вы решили пополнить гардероб, подумайте, какую старую вещь могли бы утилизироватьЕсли вы решили пополнить гардероб, подумайте, какую старую вещь могли бы утилизировать
Если вы решили пополнить гардероб, подумайте, какую старую вещь могли бы утилизировать. Фото: Изображение Midjourney

Используйте емкости для мелочей

Больше всего раздражают разбросанные по дому мелкие предметы — это факт. Это могут быть заколки, зажигалки, карандаши и ручки, сувениры, брелок и пр. Опытные борцы с хламом советуют выделить для них специальные емкости — декоративные вазы, органайзеры, подвесные настенные кофры.

Больше всего раздражают разбросанные по дому мелкие предметы — это фактБольше всего раздражают разбросанные по дому мелкие предметы — это факт
Больше всего раздражают разбросанные по дому мелкие предметы — это факт. Фото: Изображение Midjourney

Воспользуйтесь услугами экспертов по организации пространства

Если вы не знаете, как упорядочить пространство в доме, то пригласите экспертов. Речь идет не о клининге. В крупных городах имеют специальные службы по очищению и организации домашнего пространства. После них жилище волшебным образом превращается в образец уюта и чистоты.

Если вы не знаете, как упорядочить пространство в доме, то пригласите экспертовЕсли вы не знаете, как упорядочить пространство в доме, то пригласите экспертов
Если вы не знаете, как упорядочить пространство в доме, то пригласите экспертов. Фото: Изображение Midjourney
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