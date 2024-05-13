Жить с комфортом: 5 лайфхаков, чтобы организовать пространство дома

Если вы решили пополнить гардероб, подумайте, какую старую вещь могли бы утилизировать, чтобы освободить место для обновки. А возможно, в утиль просятся сразу две вещи — старые джинсы и футболка. То же самое и в отношении мебели, посуды, бытовой техники. Следуйте этому принципу, и в вашем доме никогда не будет хлама.