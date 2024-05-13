Жить с комфортом: 5 лайфхаков, чтобы организовать пространство дома

Posted 13 мая, 12:48
Published 13 мая, 12:48
Modified 9 сентября, 19:24
Updated 9 сентября, 19:24
Перед вами пять простых правил, которые помогут на первых порах.
Многие люди могут подумать, что организация пространства — это дорогое удовольствие: мол, нужно заказывать дополнительные шкафы, зонировать пространство. Но все это мифы, улучшить жизнь и быт можно прямо сейчас, если приложить немного усилий. Итак, рассказываем…
Среди проверенных трюков этот считается самым оптимальным: просто заполняйте вещами не горизонтальные поверхности (например, столы, стулья, подоконники, диваны, кровати), а вертикальные. Складывайте вещи в коробки, ставьте их на холодильник, комод, пенал. На них еще коробки — и так до потолка. Появится больше простора, исчезнет ощущение захламленности.
Дверцы шкафов с внутренней стороны имеют большую полезную площадь. На нее можно приспособить крючки-самоклейки — получится отличная вешалка для вещей. К тому же они будут скрыты от глаз, что создаст ощущение минимализма.
Если вы решили пополнить гардероб, подумайте, какую старую вещь могли бы утилизировать, чтобы освободить место для обновки. А возможно, в утиль просятся сразу две вещи — старые джинсы и футболка. То же самое и в отношении мебели, посуды, бытовой техники. Следуйте этому принципу, и в вашем доме никогда не будет хлама.
Больше всего раздражают разбросанные по дому мелкие предметы — это факт. Это могут быть заколки, зажигалки, карандаши и ручки, сувениры, брелок и пр. Опытные борцы с хламом советуют выделить для них специальные емкости — декоративные вазы, органайзеры, подвесные настенные кофры.
Если вы не знаете, как упорядочить пространство в доме, то пригласите экспертов. Речь идет не о клининге. В крупных городах имеют специальные службы по очищению и организации домашнего пространства. После них жилище волшебным образом превращается в образец уюта и чистоты.
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