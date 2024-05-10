Как сдать квартиру и получать с нее доход

«Доходность квартиры в первую очередь зависит от первоначальных затрат, — считает управляющий директор компании „МИЭЛЬ-Аренда“ Мария Жукова. — Если жилье досталось по наследству, то в нем достаточно сделать бюджетный ремонт. В данном случае доход будет ощутимый, а расходы (на коммунальные платежи) минимальными. Другое дело, когда квартира приобреталась через ипотеку и в нее были вложены немалые деньги. Пройдет не менее 18 лет, пока такая инвестиция окупит себя».