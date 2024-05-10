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Posted 10 мая, 13:48

Published 10 мая, 13:48

Modified 9 сентября, 19:31

Updated 9 сентября, 19:31

Как сдать квартиру и получать с нее доход

Как сдать квартиру и получать с нее доход

10 мая 2024, 13:48
Фото: 1MI
Перед тем, как сдать квартиру, нужно привести ее в порядок и решить вопрос с налогами. Какие шаги нужно предпринять, в материале Newia.

Сначала может показаться, что это привлекательная идея — стать собственником недвижимости и получать стабильный доход от аренды. Однако все не так просто.

«Доходность квартиры в первую очередь зависит от первоначальных затрат, — считает управляющий директор компании „МИЭЛЬ-Аренда“ Мария Жукова. — Если жилье досталось по наследству, то в нем достаточно сделать бюджетный ремонт. В данном случае доход будет ощутимый, а расходы (на коммунальные платежи) минимальными. Другое дело, когда квартира приобреталась через ипотеку и в нее были вложены немалые деньги. Пройдет не менее 18 лет, пока такая инвестиция окупит себя».

Расходы на квартиру для сдачи в арендуРасходы на квартиру для сдачи в аренду
Расходы на квартиру для сдачи в аренду. Фото: 1MI

Расходы на квартиру для сдачи в аренду

Ремонт и мебель

Сначала нужно вложиться в ремонт, чтобы квартира стала привлекательной для потенциальных арендаторов. Затем меблировать ее и приобретать бытовую технику, что требует определенных финансовых затрат.

Потом придется искать надежных арендаторов, что может отнять много времени и нервов. Кстати, случаи неуплаты арендной платы также представляют свою сложность и испытание. Постоянные задержки и отказы могут привести к потере времени и доходов.

Налог на доход со сдачи квартиры в арендуНалог на доход со сдачи квартиры в аренду
Налог на доход со сдачи квартиры в аренду. Фото: 1MI

Налоги

Не следует забывать о налогах. Игнорирование их может иметь серьезные последствия с ФНС. Проблемы юридического характера могут возникнуть также. Например, несоблюдение условий договора аренды или нарушение правил проживания. Возникающие конфликты иногда могут быть раздуты и решены в суде с помощью юристов.

Поиск квартирантов

Если один из жильцов съезжает, а следующего не удается найти сразу, то вы продолжите терять свои деньги. В итоге, учитывая все расходы, доходность такого вложения может показаться небольшой — около 3-4% годовых.

«Средний срок окупаемости московской недвижимости бюджетного сегмента — 18 лет, а ее доходность 4–7% годовых» — рассказывает Мария Жукова, управляющий директор компании «МИЭЛЬ-Аренда».

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