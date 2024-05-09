Всего два мощных ингредиента для ухода за кожей используют японки

Posted 9 мая, 06:55
Published 9 мая, 06:55
Modified 9 сентября, 22:53
Updated 9 сентября, 22:53
Японский уход за кожей — близкий родственник корейского уход и пользуется такой же популярностью, как и его аналог. Фактически, он занимает второе место в азиатском сегменте ухода за кожей после Кореи.
Если вы хотите получить идеальную стеклянную кожу, доверьтесь лучшим японским традициям и натуральным ингредиентам.
Японская процедура по уходу за кожей намного проще по сравнению со своим корейским аналогом. Она глубоко питает и увлажняет кожу, защищает от ультрафиолета, нейтрализует вредное воздействие солнца на эпидермальный слой.
Все это достигается при помощи трехступенчатого подхода к своему здоровью.
Система японского ухода за кожей призывает наносить полезные вещества не только на кожу, но и употреблять их в пищу. В конце концов, то, что вы едите, — проявляется снаружи.
Так же японские дерматологи уделяют много внимания внешней среде. Температура, влажность и солнце оказывают большое влияние на сухость и преждевременное старение.
Мы познакомим вас с двумя главными ингредиентами японского ухода за кожей, которые придают коже сияние.
Цветущая японская сакура — один из самых тщательно хранимых секретов красоты Японии. Она является широко используемым ингредиентом японской косметики или средств по уходу за кожей. Этот ценный ингредиент также присутствует в ряде духов и спреев для тела, которые передают приятный цветочный аромат.
Масло камелии, также известное как «цубаки», производится из семян цветущего дерева, произрастающего только в Японии. Это масло обладает множеством полезных свойств: восстанавливает кожный барьер, делает его прочным. Оно также защищает кожу от UVA и UVB лучей и вредного воздействия окружающей среды.
Примечательным является то, что масло камелии обладает отличной способностью удерживать влагу, которая проникает в самые глубокие слои кожи.
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