В стиле 90-х: Эльза Хоск показала самый сексуальный образ на лето-2024

Posted 9 мая, 07:00
Published 9 мая, 07:00
Modified 9 сентября, 22:49
Updated 9 сентября, 22:49
Возвращение моды 90-х годов — один из ключевых трендов лета 2024 года. Популярная модель и блогер Эльза Хоск в числе первых поддержала его и показала, какой образ она выбрала для нового летнего сезона. Он смотрится очень эффектно, однако составлен из достаточно простых и доступных любой моднице элементов.
Ключевые составляющие образа в стиле 90-х от Эльзы Хоск:
Внимание уделено и макияжу, который Эльза Хоск также выдержала в полном соответствии с духом 90-х годов, — помада светло-розового цвета с перламутровым блеском, соответствующие тени для век. Получилось очень соблазнительно и эффектно.
Что именно Эльза Хоск включила в свой хитовый образ, выдержанный в стиле 90-х годов прошлого века? В первую очередь, это короткий топ и юбка — оба предмета гардероба выдержаны в светло-розовой гамме, что придает всему образу особую нежность и задает ему соответствующий тон. Открытый живот смотрится достаточно провокационно, однако этот смелый штрих визуально уравновешивается именно за счет спокойных цветовых гамм в одежде. Так что образ в стиле 90-х от Эльзы Хоск получился совершенно невульгарным, а даже элегантным.
Важная деталь образа — аксессуар: миниатюрная сумочка, выполненная из сетчатой ткани белого цвета. Этот акцент подчеркивает то, что образ в стиле 90-х действительно летний.
Что касается прически, то она в образе Эльзы Хоск в полной мере соответствует трендам 90-х годов. Модель выбрала простую укладку — прямые волосы, которые кончиками смотрят на лицо. Такую укладку, как вы наверняка помните, носила одна из героинь популярного телесериала «Друзья», который в 90-е годы был настоящим хитом. Макияж Эльзы Хоск тоже выдержан в духе 90-х годов — светлые тени для век и розовая перламутровая помада.
Как видите, образ Эльзы Хоск в стиле 90-х годов прошлого века довольно легко повторить. Возьмите его на заметку этим летом!
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