В стиле 90-х: Эльза Хоск показала самый сексуальный образ на лето-2024

Что именно Эльза Хоск включила в свой хитовый образ, выдержанный в стиле 90-х годов прошлого века? В первую очередь, это короткий топ и юбка — оба предмета гардероба выдержаны в светло-розовой гамме, что придает всему образу особую нежность и задает ему соответствующий тон. Открытый живот смотрится достаточно провокационно, однако этот смелый штрих визуально уравновешивается именно за счет спокойных цветовых гамм в одежде. Так что образ в стиле 90-х от Эльзы Хоск получился совершенно невульгарным, а даже элегантным.