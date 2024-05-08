Сухой шампунь: палочка-выручалочка или вред для волос? Спросили у трихолога

Как работает? Какой у него состав? Как пользоваться? Способно ли средство навредить?

Необычное название этого косметического средства вызывает неподдельный интерес: как шампунь может быть сухим? Что это за ноу-хау в бьюти-сфере? Чем он отличается от традиционного шампуня? Разбираемся в это материале.