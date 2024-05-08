Сухой шампунь: палочка-выручалочка или вред для волос? Спросили у трихолога

Posted 8 мая, 07:07
Published 8 мая, 07:07
Modified 9 сентября, 22:48
Updated 9 сентября, 22:48
Сухой шампунь — это средство, которое удалит загрязнения с ваших волос, если нет возможности тщательно вымыть голову традиционном способом. Оно действует как абсорбент, который впитывает в себя кожное сало, частички грязи, перхоть, а потом легко удаляется при тщательном расчесывании волос.
В его состав, как правило, входят: рисовая мука, крахмал, уголь, сухая косметическая глина, ароматизаторы, увлажнители, протеины и пр. Сыпучие вещества — такие как глина и мука — матируют кожный жир, ароматизаторы придают приятный запах. Формат выпуска может быть разным: в виде пудры во флаконах с носиком или в виде спрея в баллончиках с распылителем.
Если вы используете спрей, то достаточно просто нанести средство на прикорневую зону волос. Применяя пудру, постарайтесь равномерно покрыть средством кожу голову и слегка помассируйте. Подержите шампунь на голове некоторое время, а затем тщательно расчешитесь, удаляя остатки средства.
Специалисты советуют помнить о том, что сухой шампунь — это средство, которое поможет в экстренной ситуации, но использовать его постоянно, пренебрегая традиционным мытьем головы, нельзя.
«Сорбенты в его составе могут закупоривать волосяной фолликул и выходные протоки сальных и потовых желез, провоцируя воспаление. Это может усилить выпадение волос», — говорит трихолог Наталья Жовтан.
Также частое применение сухого шампуня делает волосы тусклыми, лишает их природного блеска. А входящие в состав средства отдушки и ароматизаторы способны привести к аллергическим реакциям. Специалисты не рекомендуют применять данное средство людям с чувствительной кожей головы.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14