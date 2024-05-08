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Posted 8 мая, 07:07

Published 8 мая, 07:07

Modified 9 сентября, 22:48

Updated 9 сентября, 22:48

Сухой шампунь: палочка-выручалочка или вред для волос? Спросили у трихолога

8 мая 2024, 07:07
Необычное название этого косметического средства вызывает неподдельный интерес: как шампунь может быть сухим? Что это за ноу-хау в бьюти-сфере? Чем он отличается от традиционного шампуня? Разбираемся в это материале.

Как работает?

Сухой шампунь — это средство, которое удалит загрязнения с ваших волос, если нет возможности тщательно вымыть голову традиционном способом. Оно действует как абсорбент, который впитывает в себя кожное сало, частички грязи, перхоть, а потом легко удаляется при тщательном расчесывании волос.

Какой у него состав?

В его состав, как правило, входят: рисовая мука, крахмал, уголь, сухая косметическая глина, ароматизаторы, увлажнители, протеины и пр. Сыпучие вещества — такие как глина и мука — матируют кожный жир, ароматизаторы придают приятный запах. Формат выпуска может быть разным: в виде пудры во флаконах с носиком или в виде спрея в баллончиках с распылителем.

Как пользоваться?

Если вы используете спрей, то достаточно просто нанести средство на прикорневую зону волос. Применяя пудру, постарайтесь равномерно покрыть средством кожу голову и слегка помассируйте. Подержите шампунь на голове некоторое время, а затем тщательно расчешитесь, удаляя остатки средства.

Способно ли средство навредить?

Специалисты советуют помнить о том, что сухой шампунь — это средство, которое поможет в экстренной ситуации, но использовать его постоянно, пренебрегая традиционным мытьем головы, нельзя.

«Сорбенты в его составе могут закупоривать волосяной фолликул и выходные протоки сальных и потовых желез, провоцируя воспаление. Это может усилить выпадение волос», — говорит трихолог Наталья Жовтан.

Также частое применение сухого шампуня делает волосы тусклыми, лишает их природного блеска. А входящие в состав средства отдушки и ароматизаторы способны привести к аллергическим реакциям. Специалисты не рекомендуют применять данное средство людям с чувствительной кожей головы.

#Здоровье#Красота#Все материалы авторов
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