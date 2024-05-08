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Posted 8 мая, 13:59

Published 8 мая, 13:59

Modified 9 сентября, 19:22

Updated 9 сентября, 19:22

Сбербанк повысил лимиты по «Семейной ипотеке» в 2,5 раза

Какие ставки по «Семейной ипотеке»

8 мая 2024, 13:59
Фото: 1MI
Сбербанк повысил лимиты по «Семейной ипотеке» в 2,5 раза
Сбербанк изменил условия по госпрограмме «Семейная ипотека». Какая сейчас ставка и условия, в материале Newia.
Клиенты могут получить ипотеку с максимальным займом — 30 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в регионах 15 млн рублей, — заявили в пресс-службе Сбербанка.

В настоящий момент для госпрограммы «Семейная ипотека» существует ограничение — 6 млн рублей для регионов и 12 млн рублей для столицы и Санкт-Петербурга.

Банк рассказал, что будет совмещать рыночную и льготную программы. В договоре кредитования будет несколько пунктов, согласно которым максимально возможная сумма 6 млн рублей выдается под 6% на условиях «Семейной ипотеки», а остальная часть — по действующей ставке «обычной» ипотеки Сбербанка, например 11,3%.

Например, если в Москве недвижимость стоит 25 млн рубл, то из них 12 млн руб тарифицируется под 6%, а 13 млн рублей — под ставку банка.

Сбербанк напоминает, что такое предложение действительно только для первичного жилья — квартир в новостройках.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Недвижимость#Ипотека#Семейная ипотека
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