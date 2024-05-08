Какие ставки по «Семейной ипотеке»

Posted 8 мая, 13:59
Published 8 мая, 13:59
Modified 9 сентября, 19:22
Updated 9 сентября, 19:22
Клиенты могут получить ипотеку с максимальным займом — 30 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в регионах 15 млн рублей, — заявили в пресс-службе Сбербанка.
В настоящий момент для госпрограммы «Семейная ипотека» существует ограничение — 6 млн рублей для регионов и 12 млн рублей для столицы и Санкт-Петербурга.
Банк рассказал, что будет совмещать рыночную и льготную программы. В договоре кредитования будет несколько пунктов, согласно которым максимально возможная сумма 6 млн рублей выдается под 6% на условиях «Семейной ипотеки», а остальная часть — по действующей ставке «обычной» ипотеки Сбербанка, например 11,3%.
Например, если в Москве недвижимость стоит 25 млн рубл, то из них 12 млн руб тарифицируется под 6%, а 13 млн рублей — под ставку банка.
Сбербанк напоминает, что такое предложение действительно только для первичного жилья — квартир в новостройках.
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