Беляна: зачем в России строили гигантские одноразовые деревянные лодки?

Posted 8 мая, 10:12
Published 8 мая, 10:12
Modified 9 сентября, 22:48
Updated 9 сентября, 22:48
История белян связана с их предназначением — перевозкой древесины по Волге и Каме. Вместо привычного для того времени сплава бревен по рекам из них создавали большие корабли. По прибытии в конечный пункт корабль разбирали, а древесину продавали.
С XVI по XIX век строились сотни белян. Строительство начиналось после весеннего половодья и продолжалось всё лето. Для создания корабля использовались в основном сосновые бревна для плоского дна и ель для стенок. Обычно на одну беляну уходило около 240 сосновых и 200 еловых бревен.
Вначале суда возводили без использования гвоздей, но в XIX веке стали применять железные гвозди. Бревна плотно связывали вместе и ничем не обрабатывали, что придавало кораблям белесый вид, который и дал им название.
Груз из бревен укладывался ровными рядами с большими промежутками, которые позволяли быстро пробраться к днищу в случае протечки. Кроме того, свободно сложенные бревна быстрее сохнут, что предотвращает загнивание.
Существовали различные по размеру беляны: от малых с осадкой 2,5 — 2,8 метра и грузоподъемностью до 1600 тонн до самых крупных, достигавших 120 метров в длину и 25 метров в ширину, с осадкой 5 метров и грузоподъемностью до 12 800 тонн. На каждом судне работало от 15 до 35 моряков, а на крупных — до 100. В основном они откачивали поступающую воду.
Беляны достигли пика популярности в середине XIX века, когда пароходы использовали древесину как топливо. Однако с развитием пароходства на нефти спрос на древесину упал. Строительство железнодорожной сети сделало перевозки по воде невыгодными, поэтому беляны стали ненужными и устарели.
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