Беляна: зачем в России строили гигантские одноразовые деревянные лодки?

Существовали различные по размеру беляны: от малых с осадкой 2,5 — 2,8 метра и грузоподъемностью до 1600 тонн до самых крупных, достигавших 120 метров в длину и 25 метров в ширину, с осадкой 5 метров и грузоподъемностью до 12 800 тонн. На каждом судне работало от 15 до 35 моряков, а на крупных — до 100. В основном они откачивали поступающую воду.