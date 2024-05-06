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Posted 6 мая, 08:30

Published 6 мая, 08:30

Modified 9 сентября, 22:40

Updated 9 сентября, 22:40

Певица Нюша прокомментировала смену имиджа

6 мая 2024, 08:30
Певица Анна Шурочкина, известная под сценическим псевдонимом Нюша, неожиданно сменила стиль. Изменения в своем образе артистка прокомментировала во время шоу «Кстати», которое посвящено новостям из жизни знаменитостей.

По словам Нюши, творческой личности всегда важно раскрываться с новых сторон, и сама артистка показала это визуально. Дальнейшие планы певицы связаны с изменениями в музыкальном творчестве.

Напомним, после Нового года Нюша предстала перед зрителями в новом амплуа.

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