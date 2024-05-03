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Posted 3 мая, 17:03

Published 3 мая, 17:03

Modified 9 сентября, 22:32

Updated 9 сентября, 22:32

5 сигналов, на которые стоит обратить внимание на первом свидании: опыт редактора

5 сигналов, на которые стоит обратить внимание на первом свидании: опыт редактора

3 мая 2024, 17:03
Фото: Изображение Midjourney
5 сигналов, на которые стоит обратить внимание на первом свидании: опыт редактора
Первое свидание как первое собеседование. Именно от него зависит, быть ли отношениям и как будут дальше развиваться события. Поделюсь с вами советами, на что следует обратить внимание при первой встрече, исходя из собственного опыта.

Открытость

Чувствовать себя неловко, стесняться, молчать либо, напротив, быть чересчур разговорчивым на первом свидании — нормально. Но если человек ведет себя слишком зажато, отводит взгляд, скрещивает руки, сильно нервничает, значит, он чувствует себя с вами дискомфортно.

Попытайтесь быть открытой, чтобы расположить к себе собеседника. Если это не помогает и партнер откровенно скучает, возможно, это просто не ваш человек.

Выбор места для свидания

Первое свидание должно проходить в месте, которое устраивало бы обоих. Уважайте собственные моральные принципы и желания, не переступайте через них, даже если вы боитесь показаться смешной или замкнутой.

Например, если мужчина приглашает к себе на первом свидании, а вам не хочется выходить из зоны комфорта — не соглашайтесь. А уже если он из-за этого начинает высмеивать вас либо обвинять в холодности, сразу отказывайтесь от отношений.

Первое свидание должно проходить в месте, которое устраивало бы обоихПервое свидание должно проходить в месте, которое устраивало бы обоих
Первое свидание должно проходить в месте, которое устраивало бы обоих. Фото: Изображение Midjourney

Темы для разговора

На первом свидании, как правило, мы только знакомимся с человеком. При этом мы не всегда знаем, о чем разговаривать и что может быть интересно собеседнику. Учтите, что любому человеку приятно, когда его расспрашивают об увлечениях, работе, семье и др. Такие беседы помогают наладить взаимосвязь и доверие между двумя людьми.

Если собеседник разговаривает только о себе на первом свидании, не интересуется вашими делами, отпускает неприятные замечания, пытаясь шутить, рассказывает о своих бывших — этот человек вряд ли влюблен в вас, скорее — в самого себя.

Внешний вид

Один из самых важных аспектов, на которые стоит обратить внимание на первом свидании, — внешний вид. Если человек опрятен и аккуратен, значит, ему важно, какое впечатление он на вас произведет. А вот небрежность в одежде и неухоженность говорят о том, что человек думает только о самом себе и его не интересует ваше мнение.

Если человек опрятен и аккуратен, значит, ему важно, какое впечатление он на вас произведетЕсли человек опрятен и аккуратен, значит, ему важно, какое впечатление он на вас произведет
Если человек опрятен и аккуратен, значит, ему важно, какое впечатление он на вас произведет. Фото: Изображение Midjourney

Отношение к обслуживающему персоналу

Поведение человека в отношении к обслуживающему персоналу может много о нем рассказать. Если новый знакомый при первом свидании говорит и обходится с персоналом кафе или таксистом с нотками пренебрежения, свысока, то стоит задуматься, нужны ли вам отношения с этим человеком.

#Общество#Отношения#Все материалы авторов#Свидание#Психология
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