5 сигналов, на которые стоит обратить внимание на первом свидании: опыт редактора

Один из самых важных аспектов, на которые стоит обратить внимание на первом свидании, — внешний вид. Если человек опрятен и аккуратен, значит, ему важно, какое впечатление он на вас произведет. А вот небрежность в одежде и неухоженность говорят о том, что человек думает только о самом себе и его не интересует ваше мнение.