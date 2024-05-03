5 мифов об интимной гигиене, в которые ты до сих пор веришь

Белье должно быть красивым Чем чаще моешься, тем лучше Прокладки и тампоны абсолютно безопасны На белье не должно оставаться никаких пятен Мыться нужно обязательно с мылом

Об интимной гигиене говорить во всеуслышание как бы не принято: мы обсуждаем деликатную тему в кабинетах гинеколога, дома с близкими подругами, но не всегда проинформированы на сто процентов верно. А ведь есть убеждения, касающиеся интимной гигиены, которые давно пора менять.