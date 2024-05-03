5 мифов об интимной гигиене, в которые ты до сих пор веришь

Posted 3 мая, 03:00
Published 3 мая, 03:00
Modified 9 сентября, 22:28
Updated 9 сентября, 22:28
В женщине все должно быть прекрасно – вплоть до нижнего белья. Мы выбираем изящные стринги, красивые кружевные трусики, а между тем носить нужно добротное хлопчатобумажное белье, которое способствует циркуляции воздуха и препятствует созданию парникового эффекта в интимной зоне – благоприятный фактор для развития патогенной флоры.
Этот миф давно развенчали врачи-гинекологи. Все дело в том, что внутри влагалища существует своя особая микрофлора с повышенным кислотно-щелочным балансом. Именно она сдерживает рост болезнетворных микробов, поддерживает нашу интимную зону в здоровом состоянии. При частом мытье защитный слой вымывается, создавая риск для развития инфекции.
Прежде всего стоит помнить о том, что эти продукты не являются стерильными, поэтому стопроцентной уверенности в их безопасности быть не может. При их неправильном хранении, к примеру во влажной среде, на них может образоваться грибок и прочая инфекция. Поэтому важно тщательно проверять эти средства интимной гигиены на пригодность перед использованием.
Выделения есть у каждой женщины. Их объем определяется индивидуально, в зависимости от возраста, состояния организма, дня цикла и пр. Не стоит думать, что влажные пятна на белье – это обязательно патология или следствие плохой гигиены. Насторожить должен цвет выделений – если он желтый или зеленоватый, это уже повод обратиться к врачу.
Многие женщины считают, что мыть влагалище обязательно – да еще и с мылом, мол, это залог здоровой микрофлоры. Врачи разуверяют: вагина – это самоочищающийся орган, поскольку выстлан слизистой. Мыть ее с мылом нельзя, а вот внешний уход за половыми органами обязателен, и вот тут-то от мыла отказываться не нужно.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14