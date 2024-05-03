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Posted 3 мая, 03:00

Published 3 мая, 03:00

Modified 9 сентября, 22:28

Updated 9 сентября, 22:28

5 мифов об интимной гигиене, в которые ты до сих пор веришь

5 мифов об интимной гигиене, в которые ты до сих пор веришь

3 мая 2024, 03:00
Фото: Изображение Midjourney
5 мифов об интимной гигиене, в которые ты до сих пор веришь
Об интимной гигиене говорить во всеуслышание как бы не принято: мы обсуждаем деликатную тему в кабинетах гинеколога, дома с близкими подругами, но не всегда проинформированы на сто процентов верно. А ведь есть убеждения, касающиеся интимной гигиены, которые давно пора менять.

Белье должно быть красивым

В женщине все должно быть прекрасно – вплоть до нижнего белья. Мы выбираем изящные стринги, красивые кружевные трусики, а между тем носить нужно добротное хлопчатобумажное белье, которое способствует циркуляции воздуха и препятствует созданию парникового эффекта в интимной зоне – благоприятный фактор для развития патогенной флоры.

Чем чаще моешься, тем лучше

Этот миф давно развенчали врачи-гинекологи. Все дело в том, что внутри влагалища существует своя особая микрофлора с повышенным кислотно-щелочным балансом. Именно она сдерживает рост болезнетворных микробов, поддерживает нашу интимную зону в здоровом состоянии. При частом мытье защитный слой вымывается, создавая риск для развития инфекции.

Чем чаще моешься, тем лучше - этот миф давно развенчали врачи-гинекологиЧем чаще моешься, тем лучше - этот миф давно развенчали врачи-гинекологи
Чем чаще моешься, тем лучше - этот миф давно развенчали врачи-гинекологи. Фото: Изображение Midjourney

Прокладки и тампоны абсолютно безопасны

Прежде всего стоит помнить о том, что эти продукты не являются стерильными, поэтому стопроцентной уверенности в их безопасности быть не может. При их неправильном хранении, к примеру во влажной среде, на них может образоваться грибок и прочая инфекция. Поэтому важно тщательно проверять эти средства интимной гигиены на пригодность перед использованием.

На белье не должно оставаться никаких пятен

Выделения есть у каждой женщины. Их объем определяется индивидуально, в зависимости от возраста, состояния организма, дня цикла и пр. Не стоит думать, что влажные пятна на белье – это обязательно патология или следствие плохой гигиены. Насторожить должен цвет выделений – если он желтый или зеленоватый, это уже повод обратиться к врачу.

Не стоит думать, что пятна на белье – это обязательно патология или следствие плохой гигиеныНе стоит думать, что пятна на белье – это обязательно патология или следствие плохой гигиены
Не стоит думать, что пятна на белье – это обязательно патология или следствие плохой гигиены. Фото: Изображение Midjourney

Мыться нужно обязательно с мылом

Многие женщины считают, что мыть влагалище обязательно – да еще и с мылом, мол, это залог здоровой микрофлоры. Врачи разуверяют: вагина – это самоочищающийся орган, поскольку выстлан слизистой. Мыть ее с мылом нельзя, а вот внешний уход за половыми органами обязателен, и вот тут-то от мыла отказываться не нужно.

#Общество#Здоровье#Женщины#Все материалы авторов
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