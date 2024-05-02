В США прошел чемпионат мира по строительству замков из песка

Posted 2 мая, 12:49
Published 2 мая, 12:49
Modified 9 сентября, 22:30
Updated 9 сентября, 22:30
Крупнейшее в мире соревнование по лепке из песка Texas SandFest зародилось в середине 1990-х, когда две местные женщины начали создавать рисунки из песка на пляже. Слухи распространились, и в 1997 году в Порт-Аранзасе решили сделать песчаные скульптуры частью пляжного фестиваля. Все начиналось как небольшой местный праздник.
«На нашем первом фестивале собралось около 800 человек на площади 200 футов», — вспоминает один из организаторов Дэйв Гизицки.
Площадь фестиваля SandFest теперь составляет 2000 футов, а его посетителями становятся около 30 000 человек в день.
За главный приз в размере 2000 долларов боролись 28 скульпторов-профессионалов из США, Канады и Болгарии. Победа на SandFest очень престижна.
Художники могут лепить все, что может удержать песок, — и чем амбициознее, тем лучше. Мастерство и стилистическая согласованность имеют значение, но скульптор Аманда Болдук и другие художники говорят, что их работы оценивают только по одному вопросу: «Как вы сделали это?».
Участники стартовали за день до открытия фестиваля: устанавливали рамы, используемые для крепления скульптур. На это ушла вся ночь, а наутро началась лепка.
В этом году победителем стала скульптура «Из этого сделаны сладкие сны». Это готическая сцена, в которой дремлющая женщина видит вампира. Творение канадца Эйба Уотермана покорило судейскую коллегию.
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