В США прошел чемпионат мира по строительству замков из песка

Расположенный в Техасе Порт-Аранзас с населением 3600 человек большую часть года представляет собой не более чем сонную деревушку. Однако каждый год он становится центром скульптур из песка. Десятки тысяч людей съезжаются в этот классический техасский пляжный городок со всего мира на три дня.