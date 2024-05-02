newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 мая, 12:49

Published 2 мая, 12:49

Modified 9 сентября, 22:30

Updated 9 сентября, 22:30

В США прошел чемпионат мира по строительству замков из песка

2 мая 2024, 12:49
Расположенный в Техасе Порт-Аранзас с населением 3600 человек большую часть года представляет собой не более чем сонную деревушку. Однако каждый год он становится центром скульптур из песка. Десятки тысяч людей съезжаются в этот классический техасский пляжный городок со всего мира на три дня.

Крупнейшее в мире соревнование по лепке из песка Texas SandFest зародилось в середине 1990-х, когда две местные женщины начали создавать рисунки из песка на пляже. Слухи распространились, и в 1997 году в Порт-Аранзасе решили сделать песчаные скульптуры частью пляжного фестиваля. Все начиналось как небольшой местный праздник.

«На нашем первом фестивале собралось около 800 человек на площади 200 футов», — вспоминает один из организаторов Дэйв Гизицки.

Площадь фестиваля SandFest теперь составляет 2000 футов, а его посетителями становятся около 30 000 человек в день.

За главный приз в размере 2000 долларов боролись 28 скульпторов-профессионалов из США, Канады и Болгарии. Победа на SandFest очень престижна.

Художники могут лепить все, что может удержать песок, — и чем амбициознее, тем лучше. Мастерство и стилистическая согласованность имеют значение, но скульптор Аманда Болдук и другие художники говорят, что их работы оценивают только по одному вопросу: «Как вы сделали это?».

Участники стартовали за день до открытия фестиваля: устанавливали рамы, используемые для крепления скульптур. На это ушла вся ночь, а наутро началась лепка.

В этом году победителем стала скульптура «Из этого сделаны сладкие сны». Это готическая сцена, в которой дремлющая женщина видит вампира. Творение канадца Эйба Уотермана покорило судейскую коллегию.

#Общество#Все материалы авторов
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика