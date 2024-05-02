Проблемы с ликвидностью вновь возникли у фондов акций «Арсагеры»

«Нашими клиентами являются клиенты, которые приходят в компанию (покупают паи фондов непосредственно в компании), о возможности совершать операции на бирже мы просто уведомляем, это всего лишь возможно и у нас нет никаких обязательств, что мы что-то должны на бирже поддерживать как компания», — пояснил собеседник агентства.