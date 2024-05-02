Проблемы с ликвидностью вновь возникли у фондов акций «Арсагеры»

Posted 2 мая, 12:39
Published 2 мая, 12:39
Modified 9 сентября, 22:30
Updated 9 сентября, 22:30
Компания пока не прокомментировала случившееся, не ответила на запрос издания newia.ru по электронной почте.
Согласно сайту компании, биржевые ориентиры для ее фондов (цена, которую сама компания считает справедливой и которую выставляет маркет-мейкер) на конец апреля составляли для «Арсагера фонд акций» около 17,8 тысячи, а для фонда «Арсагера — акции 6.4» — 14,7 тысячи рублей за пай.
При этом, согласно данным приложений нескольких брокеров, 30 апреля фонд акций продавался по цене 24590, а фонд «акции 6.4» по цене 18998 рублей.
То есть совершившие сделки по этим ценам в моменте могли потерять порядка 30% от своих средств, потому что продать за такую цену паи будет сложно.
Ранее в интервью нашему изданию замглавы правления компании «Арсагера» Алексей Астапов заявлял, что компания не несет ответственности за подобные случаи.
«Нашими клиентами являются клиенты, которые приходят в компанию (покупают паи фондов непосредственно в компании), о возможности совершать операции на бирже мы просто уведомляем, это всего лишь возможно и у нас нет никаких обязательств, что мы что-то должны на бирже поддерживать как компания», — пояснил собеседник агентства.
Сама же ПАО «Управляющая компания „Арсагера“ в последнее время активно продвигает свои фонды на различных площадках, в социальных сетях, в том числе через бесплатные лекции от своего начальника Василия Соловьева.
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