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Posted 2 мая, 12:39

Published 2 мая, 12:39

Modified 9 сентября, 22:30

Updated 9 сентября, 22:30

Проблемы с ликвидностью вновь возникли у фондов акций «Арсагеры»

2 мая 2024, 12:39
Цена паев фондов «Арсагера — акции 6.4» (ISIN RU000A0JPMD2) и «Арсагера фонд акций» (тикер- АрсагераФА, ISIN RU000A0HGNG6) в конце апреля значительно отклонялись от справедливой цены из-за отсутствия маркет-мейкера, следует из данных торгов.

Компания пока не прокомментировала случившееся, не ответила на запрос издания newia.ru по электронной почте.

Согласно сайту компании, биржевые ориентиры для ее фондов (цена, которую сама компания считает справедливой и которую выставляет маркет-мейкер) на конец апреля составляли для «Арсагера фонд акций» около 17,8 тысячи, а для фонда «Арсагера — акции 6.4» — 14,7 тысячи рублей за пай.

При этом, согласно данным приложений нескольких брокеров, 30 апреля фонд акций продавался по цене 24590, а фонд «акции 6.4» по цене 18998 рублей.

То есть совершившие сделки по этим ценам в моменте могли потерять порядка 30% от своих средств, потому что продать за такую цену паи будет сложно.

Ранее в интервью нашему изданию замглавы правления компании «Арсагера» Алексей Астапов заявлял, что компания не несет ответственности за подобные случаи.

«Нашими клиентами являются клиенты, которые приходят в компанию (покупают паи фондов непосредственно в компании), о возможности совершать операции на бирже мы просто уведомляем, это всего лишь возможно и у нас нет никаких обязательств, что мы что-то должны на бирже поддерживать как компания», — пояснил собеседник агентства.

Проблемы с ликвидностью возникли у фонда акций компании «Арсагера»
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Сама же ПАО «Управляющая компания „Арсагера“ в последнее время активно продвигает свои фонды на различных площадках, в социальных сетях, в том числе через бесплатные лекции от своего начальника Василия Соловьева.

#Сергей Рудковский#Арсагера#Finex#ETF#Мосбиржа#Разморозка
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