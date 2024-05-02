Подборка самых полезных и стильных находок для обустройства домашнего офиса

Планер от Doski4you изготовлен из качественного пробкового материала и предназначен для составления расписания по дням недели — они выделены на стенде в отдельные графы. Писать на доске нельзя, но к ней прекрасно крепятся стикеры, бумаги для заметок (при помощи канцелярских кнопок). Это очень удобно, еженедельно можно обновлять информацию, не требуется отрывать страницы (в случае с бумажных планером) или мыть приспособление (в случае с магнитной доской). Благодаря тому, что стенд очень легкий, его можно не прибивать на стену, а приклеить на двусторонний скотч. Идеальный вариант для домашнего офиса.