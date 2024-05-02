Подборка самых полезных и стильных находок для обустройства домашнего офиса

Posted 2 мая, 14:13
Published 2 мая, 14:13
Modified 9 сентября, 22:30
Updated 9 сентября, 22:30
Итак, как же обустроить жилье с учетом того, что это теперь еще и рабочее место? В этой статье расскажем, как зонировать и организовать рабочее пространство, создавая домашний офис, какие предметы мебели и необходимые мелочи докупить, как грамотно распределить освещение.
Прежде всего, необходимо определить место для работы — так называемый уголок продуктивности, домашний офис, где вам будет комфортно и уютно, где вы не можете помешать другим домочадцам. Такую локацию можно организовать в гостиной, спальне, на лоджии или кухне. Главное, чтобы поместился компактный стол (для очень маленьких помещений он может быть складным или откидным), на котором разместится техника — ноутбук и принтер. Шкафы для папок заменят узкие и компактные стеллажи. Органайзер и прочие канцелярские мелочи можно разместить на подвесных полках.
Идеальный вариант для зонирования рабочей офисной локации — это специальные перегородки-стеллажи. Эти предметы мебели не только делят пространство дома на функциональные зоны, но и невероятно практичны, поскольку подразумевают наличие полок и шкафов. Если для создания домашнего офиса вам нужно разделить пространство большой комнаты, то идеально подойдет стеллаж-перегородка Gamma. Он выполнен из ЛДСП и имеет размеры 207×150×33. Белый цвет делает его оптимальным для любого интерьера.
Конструкция стеллажа удобна тем, что имеет как 8 открытых полок, так и два закрывающихся шкафа. В случае с зонированием пространства для домашнего офиса стеллаж Gamma очень удобен, поскольку совмещает в себе функции и разделителя, и офисной мебели. На полках стеллажа удобно разместятся и папки с документами, и оргтехника, и журналы, и канцтовары — и еще останется место для сувениров, наград, грамот и пр.
Альтернативой стеллажу Gamma при организации домашнего офиса может стать стеллаж-перегородка «Стиль». Его размеры 187×200×22 см. Стеллаж из ЛДСП широкий, но довольно узкий, что станет преимуществом для тех, кто тщательно экономит свое жилое пространство, но при этом ценит функциональность. Множество полок разного формата позволяет разместить самые разные, нужные под рукой предметы: и мелкую технику, и светильники, и документы, и книги, и даже комнатные цветы.
Еще один вариант для компактных жилых пространств — стеллаж-перегородка «Подорожник» из ЛДСП и МДФ. Его небольшие размеры — всего 101×28×195 см — позволяют зонировать рабочую локацию и организовать домашний офис даже в однокомнатной квартире. При этом пользователь получает еще и стильный элемент интерьера — пять полок стеллажа дополнены панелями с абстрактным декором. Конструкция довольно вместительная — так на полках можно разместить множество вещей, нужных для работы: принтер, бумаги, папки с документами, фотографии, канцелярские товары и многое другое.
В организации рабочего места дома очень важную функцию имеют напольные стеллажи. Эти мебельные конструкции предназначены для организации хранения и вместе с тем являются украшением пространства.
Так, деревянный белый стеллаж в стиле лофт вносит нотку элегантности в интерьер дома или квартиры. Он состоит из закрытой двустворчатой тумбы и четырех полок, которые расположены в форме лесенки, что значительно увеличивает полезную площадь стеллажа. В описании предмета мебели производители отмечают его универсальность: стеллаж можно использовать и в прихожей, и на кухне, и в офисном пространстве. Поэтому для организации домашнего офиса он будет как нельзя кстати.
При помощи этой компактной конструкции можно зонировать пространство в рамках организации домашнего офиса, использовать ее для хранения документов, журналов, файлов, мелких гаджетов и пр. Изготовлен стеллаж из высококачественной ЛДСП, а значит устойчив к загрязнениям, легко моется, не боится влаги.
Другим выгодным решением для домашнего офиса является организация вертикального пространства для хранения. И в это решение отлично вписывается стеллаж Hardy. Узкий графитовый пенал размером 202×40×28 см не займет много места, зато полезной площади у него хоть отбавляй. 6 открытых полок позволяют хранить самые разные предметы — от фото и сувениров до оргтехники, калькуляторов, пачек бумаги и пр. Можно делить стеллаж с ребенком-школьником — на полках отлично поместятся учебники, тетради, канцтовары, гаджеты. Вертикальный стеллаж сделан из высококачественной ЛДСП. Серый графитовый цвет позволяет ему идеально вписаться в пространство и стать украшением интерьера домашнего офиса.
Стеллаж Besthouse — это самая настоящая напольная система хранения для домашнего офиса. Ее универсальность в том, что она является трансформером и может быть собрана в зависимости от предпочтений и потребностей пользователя — в виде вертикального стеллажа-пенала, в виде компактного разделителя пространства с открытыми полками, в виде этажерки-лесенки.
Конструкция мобильна, легко собирается, разбирается и переносится на новое место. А все потому, что основа стеллажа-органайзера — это водонепроницаемое нетканое полотно, которое крепится на металлические трубки и соединяется при помощи деталей из пластика. На пространстве стеллажа-трансформера легко поместятся даже самые тяжелые предметы — принтер, папки с документацией и многое другое.
Навесные полки незаменимы при обустройстве домашнего офиса. Если площадь вашего стола мала и ограничена, то полки над ним должны быть обязательно, так как все необходимые в работе мелочи необходимо где-то разместить. И настенное пространство — идеальный вариант.
Стильная навесная полка не только оживит пространство домашнего офиса благодаря оригинальному дизайну, но и практично решил проблему с хранением нужных и важных рабочих атрибутов. Органайзеры, калькуляторы, папки, степлеры, рабочие макеты — все это отлично умещается на сравнительно небольшой площади — размеры изделия 68×15×53 см. Материал, из которого сделан предмет мебели, — ЛДСП высокого качества. Белый цвет универсален и будет гармонировать с любым интерьером.
Для современного интерьера в стиле минимализма есть другая модель — двойная черная полка в стиле лофт. Сами доски выполнены из ЛДСП и крепятся к стене при помощи металлического основания из толстой профтрубы. Максимальная нагрузка, которую может выдержать изделие, — до 50 кг. Полка в стиле лофт отлично оптимизирует пространство вашего домашнего офиса. С ней вы забудете о том, что такое беспорядок на рабочем столе, ведь все, что может понадобиться в процессе деловой рутины, можно разместить на расстоянии вытянутой руки.
В создании комфортного рабочего пространства в жилом помещении огромную роль играет правильное освещение. Если света будет недостаточно или же он будет чрезмерно ярким, человек вынужден будет напрягать зрение, что приведет к головной боли и общему дискомфорту.
Если пространство домашнего офиса — небольшое, то и источник света должен быть хоть и достаточно интенсивным, но не слишком мощным. Наиболее оптимальным решением являются настольные лампы или светильники.
Светодиодная настольная лампа на струбцине (зажимный элемент, используемый при креплении изделия) легко крепится на рабочий стол и благодаря регулируемой высоте вращательному механизму может быть установлена в любой комфортной для пользователя позиции. Кроме того, светильник «заботится» о зрении: лампа имеет три режима — нейтральный, белый и теплый. Поэтому пользователи могут выбрать для домашнего офиса тот, который больше всего комфортен для глаз. Яркость тоже можно настроить, выбрав подходящий уровень из 10 имеющихся. Источником питания может быть как обычная розетка, так и любое устройство с USB-разъемом: ноутбук, блок питания, пауэрбанк.
Более креативное решение для предлагают производители светодиодной неоновой лампы SkyLine NEON. Визуально модель выглядит как два автономных источника света в виде круглых вертикальных ламп. Цвет, яркость, режим пользователь может задавать сам. Причем выбор довольно большой — светильники можно приспособить под лампы дневного света, чтоб воссоздать офисную обстановку, а можно включить их в режиме яркой неоновой подсветки для геймерских мероприятий или танцевальной вечеринки. Лампы светятся белым, розовым, зеленым, синим, оранжевым, фиолетовым и другим цветом.
В актив светильника SkyLine NEON входит минимальный расход электроэнергии, что позволяет существенно экономить на счетах за электричество. К тому же лампу удобно настраивать прямо со смартфона.
Использование настольной LED-лампы с лупой — еще один способ организовать грамотное освещение пространства своего домашнего офиса. Благодаря струбцине она вообще не занимает места на столе, что очень удобно для тех, у кого пространство рассчитано по сантиметрам. Светильник легко регулируется по высоте и вращается на 360 градусов, поэтому может освещать как камерное рабочее пространство, так и практически всю комнату, тем более что яркость тоже можно настраивать — всего у лампы 10 уровней. Пользователь может выбрать из трех режимов света — теплый, белый и нейтральный. Лампа также является энергосберегающей.
Деловые органайзеры были придуманы в прошлом столетии и очень быстро завоевали благосклонность офисных работников, поскольку упорядочивают рабочее пространство. С органайзерами на столе всегда царит идеальный порядок: есть куда сложить документы, канцтовары и прочие мелочи, необходимые в работе.
Органайзер MyPads — незаменим для домашнего офиса. Он имеет самый востребованный формат А4, который с легкостью вмещает и документы, и ручки с карандашами, и степлеры, и калькулятор, и прочие мелочи, которые постоянно нужны под рукой. Бокс создан из прочного прозрачного пластика, имеет крышку с защелками, что очень удобно: документы не пылятся и защищены от случайного пролива чая или кофе. Органайзеры легко можно сложить друг на друга, чтоб оптимизировать пространство рабочего стола. Благодаря прозрачной фактуре пользователь всегда точно знает, что где лежит.
Работающему человеку, как известно, необходимо четко планировать свое время. Для того чтобы выполнять эту задачу было удобнее, специально были придуманы планеры. Они бывают разных видов: настольные, настенные, большого и маленького формата.
Планер от Doski4you изготовлен из качественного пробкового материала и предназначен для составления расписания по дням недели — они выделены на стенде в отдельные графы. Писать на доске нельзя, но к ней прекрасно крепятся стикеры, бумаги для заметок (при помощи канцелярских кнопок). Это очень удобно, еженедельно можно обновлять информацию, не требуется отрывать страницы (в случае с бумажных планером) или мыть приспособление (в случае с магнитной доской). Благодаря тому, что стенд очень легкий, его можно не прибивать на стену, а приклеить на двусторонний скотч. Идеальный вариант для домашнего офиса.
Существует много хороших и интересных идей, которые можно воплотить, занимаясь украшением рабочего пространства в домашнем офисе. Так, на рабочем столе можно разместить красивые декоративные подставки для карандашей и ручек, стеклянные вазы с разноцветными шариками и даже фигурки фэншуй.
Но есть и особенно оригинальные решения, как, например, 3D-блок для записей. По сути, это отрывные листочки для заметок, спресованные в плотный блок. В нем при помощи лазера вырезается фигурный контур — своеобразная линия отрыва. По мере того, как пользователь будет отрывать листочки, будет вырисовываться красивое 3D-изображение. Надо сказать, такой декор может быть рассмотрен в качестве оригинального подарка для руководителя или любого человека, который много времени проводит за столом в офисе.
Также отличным декором на рабочем месте в домашнем офисе являются искусственные цветы в кашпо. Выглядят растения так же, как и настоящие. При этом не требуют ухода, полива, пересадки и пр. Цветы внесут в окружающую обстановку нотки тепла и уюта.
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