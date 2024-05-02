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Posted 2 мая, 18:31

Published 2 мая, 18:31

Modified 9 сентября, 22:32

Updated 9 сентября, 22:32

Кристиан Бэйл сыграет Франкенштейна в фильме «Невеста»

2 мая 2024, 18:31
Съемки только начались, а по Сети уже разлетаются первые кадры с площадки новой кинокартины «Невеста» режиссера и актрисы Мэгги Джилленхол, где в роли Франкенштейна снимается Кристиан Бэйл.

Снова за работу — Кристиан Бэйл входит в роль знаменитого чудовища

Как пишет Daily Mail, Бэйл начал рабочую неделю в Нью-Йорке — на съемочной площадке кинофильма «Невеста». В нем артист исполняет роль Франкенштейна.

Ловким папарацци удалось запечатлеть кинозвезду во время беседы с режиссером фильма.

Актер постарался войти в роль монстра, изменив имидж

На этот раз Бэйлу необходимо создать мрачный образ — этого требует роль легендарного чудовища. Скорее всего, как общее настроение картины, так и ее декорации — будут соответствующими, сообщает peopletalk.ru.

Актер признался, что был вынужден полностью изменить свой стиль для участия в этом фильме. Стараясь войти в роль, он даже полностью сбрил свои волосы.

#Ольга Земскова#Знаменитости#Все материалы авторов#Актеры
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