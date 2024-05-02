Кристиан Бэйл сыграет Франкенштейна в фильме «Невеста»

Posted 2 мая, 18:31
Published 2 мая, 18:31
Modified 9 сентября, 22:32
Updated 9 сентября, 22:32
Как пишет Daily Mail, Бэйл начал рабочую неделю в Нью-Йорке — на съемочной площадке кинофильма «Невеста». В нем артист исполняет роль Франкенштейна.
Ловким папарацци удалось запечатлеть кинозвезду во время беседы с режиссером фильма.
На этот раз Бэйлу необходимо создать мрачный образ — этого требует роль легендарного чудовища. Скорее всего, как общее настроение картины, так и ее декорации — будут соответствующими, сообщает peopletalk.ru.
Актер признался, что был вынужден полностью изменить свой стиль для участия в этом фильме. Стараясь войти в роль, он даже полностью сбрил свои волосы.
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