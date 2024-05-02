Как хранить шины без дисков в гараже, квартире и на балконе

По словам Ольги Магаюмовой, чтобы снизить влияние вышеупомянутых факторов, шины без дисков следует поместить в плотные полиэтиленовые пакеты, предназначенные для хранения и транспортировки автоколес, чтобы исключить контакт с медью или ржавым металлом. Более того, резину необходимо ставить только вертикально и раз в 3 месяца поворачивать, меняя зону опоры. Этот процесс поможет сохранить их форму.