Как хранить шины без дисков в гараже, квартире и на балконе

Posted 2 мая, 13:37
Published 2 мая, 13:37
Modified 9 сентября, 22:31
Updated 9 сентября, 22:31
Кто смог, тот успел приобрести товар любимого бренда, но вот тут и возникает вопрос: как правильно теперь хранить автомобильные шины в межсезонье.
Именно об этом постаралась рассказать в интервью kp.ru специалист в области длительного хранения промышленных товаров Ольга Магаюмова. Первое, о чем упомянула эксперт, — на автомобильные покрышки пагубно влияют озон, кислород, содержащийся в воздухе, высокая температура, нахождение во влажной среде, воздействие различных масел. От времени старые покрышки становятся твердыми и теряют эластичность.
По словам Ольги Магаюмовой, чтобы снизить влияние вышеупомянутых факторов, шины без дисков следует поместить в плотные полиэтиленовые пакеты, предназначенные для хранения и транспортировки автоколес, чтобы исключить контакт с медью или ржавым металлом. Более того, резину необходимо ставить только вертикально и раз в 3 месяца поворачивать, меняя зону опоры. Этот процесс поможет сохранить их форму.
Лучшим местом для хранения шин будет помещение, где темно, сухо и прохладно, а температура будет не ниже -25 градусов, но и не выше +35. Категорически запрещено хранить покрышки вблизи химикатов, масла, топлива, кислоты, средств для дезинфекции.
Если условия позволяют хранить шины в гараже, то их следует поместить в плотные пакеты и поставить в самое темное, сухое и прохладное место. В гараже с земляным полом под шинами обязательно нужно сделать настил.
Если больше класть некуда, их можно упаковать и поставить в теневое место на балконе. Главное, о чем следует позаботиться, — накрыть их тентом, чтобы защитить резину от воды и высокой температуры. Под колесами лучше сделать защитный поддон.
Также можно хранить покрышки в упакованном виде в квартире, но только вдали от окон или батарей.
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