newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 апреля, 06:52

Published 29 апреля, 06:52

Modified 9 сентября, 22:22

Updated 9 сентября, 22:22

Продукты, снижающие холестерин: 8 самых полезных

Продукты, снижающие холестерин: 8 самых полезных

29 апреля 2024, 06:52
Фото: Изображение Midjourney
Продукты, снижающие холестерин: 8 самых полезных
Снизить холестерин помогает переход на здоровый образ жизни, который в свою очередь предполагает наличие физической активности и употребление полезных продуктов. Рассказываем, какие продукты могут помочь снизить холестерин.

Нежирное мясо

Употребление в пищу белковых продуктов, в том числе мяса, может помочь снизить холестерин в крови. Предпочтение стоит отдавать нежирным, диетическим видам — мясу индейки или курицы, телятине. А вот от свинины, говядины и баранины стоит отказаться — такое мясо, напротив, способствует повышению холестерина.

Молочные продукты

Предпочтение рекомендуется отдавать обезжиренным молочным продуктам. Йогурт, кефир, молоко — все это помогает снизить в крови холестерин и нормализовать самочувствие. В качестве альтернативы можно выбирать молочные продукты с минимальной жирностью, например легкий сыр или творог.

В качестве альтернативы можно выбирать молочные продукты с минимальной жирностью, например легкий сыр или творогВ качестве альтернативы можно выбирать молочные продукты с минимальной жирностью, например легкий сыр или творог
В качестве альтернативы можно выбирать молочные продукты с минимальной жирностью, например легкий сыр или творог. Фото: Изображение Midjourney

Специи и масла

Тем, кто хочет снизить холестерин в крови, можно употреблять в пищу куркуму. В ней содержатся вещества, которые способствуют укреплению сосудов. Что касается масла, то наиболее полезным считается оливковое. Также можно употреблять в пищу в небольшом количестве растительное масло, например в качестве добавления к салатам.

Овощи и фрукты

Фрукты и овощи очень полезны для здоровья, в том числе и в силу того, что они снижают холестерин в крови. Наиболее эффективно с этой задачей справляются болгарский перец, морковь. Можно пить натуральные овощные соки, употреблять в пищу легкие блюда из овощей, например отварных или тушеных.

Что касается фруктов, то способностью снижать холестерин обладают кислые яблоки, арбузы, гранаты. Полезны с этой точки зрения и ягоды — клубника, клюква, которая способствует и снижению давления.

Фрукты и овощи очень полезны для здоровья, в том числе и в силу того, что они снижают холестерин в кровиФрукты и овощи очень полезны для здоровья, в том числе и в силу того, что они снижают холестерин в крови
Фрукты и овощи очень полезны для здоровья, в том числе и в силу того, что они снижают холестерин в крови. Фото: Изображение Midjourney

Шоколад

Как это ни странно, но снизить холестерин в крови помогает и шоколад — разумеется, не молочный, а горький, с высоким содержанием какао. Этот продукт не способствует формированию сосудистых бляшек, а значит, безопасен для здоровья. Кроме того, в темном шоколаде есть вещества, которые помогают выводить из крови отложения.

Напитки

Самый полезный напиток для тех, кто хочет снизить холестерин, — это, безусловно, зеленый чай, который считается мощным природным антиоксидантом. Он препятствует развитию множества заболеваний, обеспечивает антисептический эффект, тонизирует.

Самый полезный напиток для тех, кто хочет снизить холестерин, — это, безусловно, зеленый чайСамый полезный напиток для тех, кто хочет снизить холестерин, — это, безусловно, зеленый чай
Самый полезный напиток для тех, кто хочет снизить холестерин, — это, безусловно, зеленый чай. Фото: Изображение Midjourney

Семечки

Семечки тоже помогают снижать холестерин, поскольку в них содержатся безопасные растительные жиры. Они не принимают участия в липидном обмене и не нарушают его. Однако, как и в случае с орехами, при их употреблении необходимо соблюдать меру. Если употреблять семечки в пищу в небольшом количестве, но регулярно, то они улучшат обмен веществ и принесут организму только пользу.

Орехи

Орехи считаются ценным источником танина, который снижает холестерин, стабилизирует состояние всего организма. Однако употреблять орехи стоит умеренно с учетом их высокой энергетической ценности. Наиболее полезными считаются миндаль, кешью и грецкие орехи.

Орехи считаются ценным источником танина, который снижает холестерин, стабилизирует состояние всего организмаОрехи считаются ценным источником танина, который снижает холестерин, стабилизирует состояние всего организма
Орехи считаются ценным источником танина, который снижает холестерин, стабилизирует состояние всего организма. Фото: Изображение Midjourney
#Здоровье#Питание#Еда#Здоровое питание#Все материалы авторов
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика