Продукты, снижающие холестерин: 8 самых полезных

Семечки тоже помогают снижать холестерин, поскольку в них содержатся безопасные растительные жиры. Они не принимают участия в липидном обмене и не нарушают его. Однако, как и в случае с орехами, при их употреблении необходимо соблюдать меру. Если употреблять семечки в пищу в небольшом количестве, но регулярно, то они улучшат обмен веществ и принесут организму только пользу.