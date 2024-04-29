Продукты, снижающие холестерин: 8 самых полезных

Posted 29 апреля, 06:52
Published 29 апреля, 06:52
Modified 9 сентября, 22:22
Updated 9 сентября, 22:22
Употребление в пищу белковых продуктов, в том числе мяса, может помочь снизить холестерин в крови. Предпочтение стоит отдавать нежирным, диетическим видам — мясу индейки или курицы, телятине. А вот от свинины, говядины и баранины стоит отказаться — такое мясо, напротив, способствует повышению холестерина.
Предпочтение рекомендуется отдавать обезжиренным молочным продуктам. Йогурт, кефир, молоко — все это помогает снизить в крови холестерин и нормализовать самочувствие. В качестве альтернативы можно выбирать молочные продукты с минимальной жирностью, например легкий сыр или творог.
Тем, кто хочет снизить холестерин в крови, можно употреблять в пищу куркуму. В ней содержатся вещества, которые способствуют укреплению сосудов. Что касается масла, то наиболее полезным считается оливковое. Также можно употреблять в пищу в небольшом количестве растительное масло, например в качестве добавления к салатам.
Фрукты и овощи очень полезны для здоровья, в том числе и в силу того, что они снижают холестерин в крови. Наиболее эффективно с этой задачей справляются болгарский перец, морковь. Можно пить натуральные овощные соки, употреблять в пищу легкие блюда из овощей, например отварных или тушеных.
Что касается фруктов, то способностью снижать холестерин обладают кислые яблоки, арбузы, гранаты. Полезны с этой точки зрения и ягоды — клубника, клюква, которая способствует и снижению давления.
Как это ни странно, но снизить холестерин в крови помогает и шоколад — разумеется, не молочный, а горький, с высоким содержанием какао. Этот продукт не способствует формированию сосудистых бляшек, а значит, безопасен для здоровья. Кроме того, в темном шоколаде есть вещества, которые помогают выводить из крови отложения.
Самый полезный напиток для тех, кто хочет снизить холестерин, — это, безусловно, зеленый чай, который считается мощным природным антиоксидантом. Он препятствует развитию множества заболеваний, обеспечивает антисептический эффект, тонизирует.
Семечки тоже помогают снижать холестерин, поскольку в них содержатся безопасные растительные жиры. Они не принимают участия в липидном обмене и не нарушают его. Однако, как и в случае с орехами, при их употреблении необходимо соблюдать меру. Если употреблять семечки в пищу в небольшом количестве, но регулярно, то они улучшат обмен веществ и принесут организму только пользу.
Орехи считаются ценным источником танина, который снижает холестерин, стабилизирует состояние всего организма. Однако употреблять орехи стоит умеренно с учетом их высокой энергетической ценности. Наиболее полезными считаются миндаль, кешью и грецкие орехи.
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