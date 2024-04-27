В США выявили связь между появлением однополых птичьих пар и загрязнением ртутью

Фредерик и его соавтор Нильмини Джейасена предупреждают, что эксперимент не дает никакой почвы для того, чтобы делать выводы о предпосылках гомосексуальности среди людей. В ходе эксперимента с ртутью не стояло цели определить, что делает птиц геями. Ученые лишь хотели понять, почему ибисы в Эверглейдс оказались почти на грани вымирания в начале 1990-х годов, а позже, в конце 1990-х годов, пернатые, напротив, начали размножаться более активно.