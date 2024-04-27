В США выявили связь между появлением однополых птичьих пар и загрязнением ртутью

Posted 27 апреля, 20:25
Published 27 апреля, 20:25
Modified 9 сентября, 22:25
Updated 9 сентября, 22:25
Многолетний опыт дал понять, что из-за ртути гормоны белых ибисов менялись, и самцы начинали чаще спариваться с другими самцами. Об этом сообщает nbcnews.com.
В пресс-релизе, вышедшем на этой неделе, содержится комментарий Питера Фредерика, профессора экологии и охраны дикой природы, возглавившего данное исследование. По словам ученого, ранее уже было известно о влиянии ртути на гормоны, но сейчас стало ясно, что достаточно совсем незначительного уровня воздействия такого химического элемента для изменения гормонов и брачного поведения. Результаты опыта говорят о том, что дикие животные с большой вероятностью могут попасть под подобное воздействие.
Итоги исследования и соответствующие выводы были приведены в статье онлайн-журнала Proceedings of the Royal Society B.
Фредерик и его соавтор Нильмини Джейасена предупреждают, что эксперимент не дает никакой почвы для того, чтобы делать выводы о предпосылках гомосексуальности среди людей. В ходе эксперимента с ртутью не стояло цели определить, что делает птиц геями. Ученые лишь хотели понять, почему ибисы в Эверглейдс оказались почти на грани вымирания в начале 1990-х годов, а позже, в конце 1990-х годов, пернатые, напротив, начали размножаться более активно.
Исследователи рассматривали теорию о том, что улучшение водной среды обитания птиц в определенной степени спровоцировало рост их поголовья. При этом была вероятность, что загрязнение ртутью также оказало свое влияние, так как в период спада размножения какое-то количество ртути часто попадало в Эверглейдс из-за сжигания муниципальных и медицинских отходов, и ситуация улучшилась примерно в то время, когда начался птичий беби-бум.
Чтобы определить связь между ртутным загрязнением и низкой рождаемостью, в университете самцов и самок ибисов рассадили по четырем вольерам. Каждой группе давали пищу с низкой, средней или высокой концентрацией ртути или вообще без ртути.
Год спустя после начала такого опыта 55% самцов из группы, подвергающейся воздействию большого количества ртути, гнездились с другими самцами.
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