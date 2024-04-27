Президент Монголии подготовил для группы «Любэ» подарок на 35-летие

Posted 27 апреля, 14:50
Published 27 апреля, 14:50
Modified 9 сентября, 22:24
Updated 9 сентября, 22:24
Как сообщает muz-tv.ru, подтверждением этого факта выступает подарок, который монгольский президент Ухнаагийн Хурэлсух подготовил для группы в честь ее 35-летнего юбилея. Посольство Монголии в России передало его солисту «Любэ».
В пресс-службе президента Монголии прокомментировали данную новость для корреспондента ТАСС, отметив, что Николаю Расторгуеву вручили подарок лично, когда он посетил представительство этой азиатской страны. Певец поблагодарил главу Монголии за оказанную рок-коллективу честь.
Что именно подарили фронтмену группы, неизвестно, а на страницах «Любэ» в соцсети лишь указано, что 23 апреля группа выступала перед поклонниками в Саратове. На этом концерте, как и в Монголии, хит «Конь» пел весь зал.
Примечательно, что в Улан-Баторе, столице Монголии, рокеры отыграли свою концертную программу в декабре 2017 года. Концерты были тепло приняты публикой. Выступления прошли не только в столице, но и в других городах — и билеты на них раскупали очень активно.
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