Киркоров прокомментировал свое желание делать пластику: «Для меня это нормально»

Кроме того, в этом году 30 апреля исполнится 40 дней с момента трагедии в «Крокус Сити Холле». Звезда подчеркивает, что причин для особой радости в этом году нет, но ему все же хотелось бы собраться с семьей, чтобы поднять бокалы за свое здоровье и пожелать долгих лет отцу, а также вспомнить тех, кого так рано потеряли.