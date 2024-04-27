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Posted 27 апреля, 14:46

Published 27 апреля, 14:46

Modified 9 сентября, 22:24

Updated 9 сентября, 22:24

Киркоров прокомментировал свое желание делать пластику: «Для меня это нормально»

27 апреля 2024, 14:46
Филипп Киркоров появился в качестве гостя на гала-ужине премии «МУЗ-ТВ», состоявшемся в столице 23 апреля. Известный на всю страну певец ответил на вопросы прессы о намерениях отмечать свое 57-летие.

Также он рассказал, какой подарок считает самым ценным и по какой причине так часто обращается к пластическим хирургам.

Как сообщает kp.ru, оказалось, что король поп-сцены надеется отметить очередную знаменательную для него дату как обычный человек. Киркоров пообещал, что не окажется в свете камер и софитов в свой личный праздник, тем более, как он упомянул, 30 апреля в этом году омрачают два грустных события.

По словам певца, именно 30 апреля 30 лет назад не стало его матери. Поэтому долгие годы праздник был омрачен печальными воспоминаниями, и Филипп Бедросович в день рождения ежегодно пытался создать радостное настроение искусственно — с помощью презентаций, мероприятий, творческих вечеров.

Кроме того, в этом году 30 апреля исполнится 40 дней с момента трагедии в «Крокус Сити Холле». Звезда подчеркивает, что причин для особой радости в этом году нет, но ему все же хотелось бы собраться с семьей, чтобы поднять бокалы за свое здоровье и пожелать долгих лет отцу, а также вспомнить тех, кого так рано потеряли.

Певец уже определился, что является для него самым желанным подарком. Киркоров мечтает сохранить свое здоровье, так как в его возрасте становится все сложнее вести активный образ жизни и не страдать от болей и усталости. Артист признался, что радуется каждому дню, когда у него нет никаких недомоганий.

Также 56-летний король поп-эстрады ответил на интересующий публику вопрос, почему он обращается в клиники эстетической медицины и делает пластические операции.

Филипп Бедросович утверждает, что для него естественно таким образом следить за здоровьем и сохранять молодость и красоту, чтобы «не терять товарный вид».

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