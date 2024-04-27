Катя Лель верит в инопланетян и высокие вибрации

Кате, конечно, известно, что многие коллеги и поклонники посмеиваются над ее рассуждениями. Но она совсем на них не в обиде. Певица считает, что люди не признают ее идей только потому, что их сознание к этому еще не готово, так как находится на более низких вибрационных частотах, чем ее собственное.