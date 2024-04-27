Катя Лель верит в инопланетян и высокие вибрации

Posted 27 апреля, 17:09
Published 27 апреля, 17:09
Modified 9 сентября, 22:25
Updated 9 сентября, 22:25
Разговорившись с корреспондентом KP.RU в ходе гала-ужина премии канала «МУЗ-ТВ», певица решила раскрыть секрет внезапного международного успеха ее давнего хита «Мой мармеладный».
Она заявила, что песни не бывают старыми. И тот факт, что ее песня попала в мировые музыкальные топы, Катю совсем не удивляет. «Другой вопрос, что спустя 20 лет через наше сознание прогружает энергию на высоких частотах по всему миру. На русском языке», — «объяснила» певица.
Кате, конечно, известно, что многие коллеги и поклонники посмеиваются над ее рассуждениями. Но она совсем на них не в обиде. Певица считает, что люди не признают ее идей только потому, что их сознание к этому еще не готово, так как находится на более низких вибрационных частотах, чем ее собственное.
Исполнительница настойчиво предупреждает скептиков о грядущем.
«Другой вопрос, когда это придет и люди материально это увидят. Они прибегут ко мне и скажут: „Помоги, пожалуйста!“. Вот и все», — пророчествует она.
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