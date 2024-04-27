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Posted 27 апреля, 17:09

Published 27 апреля, 17:09

Modified 9 сентября, 22:25

Updated 9 сентября, 22:25

Катя Лель верит в инопланетян и высокие вибрации

27 апреля 2024, 17:09
Исполнительница хита «Мой мармеладный» певица Катя Лель известна не только своими вокальными данными. В беседах с журналистами она любит порассуждать об инопланетных цивилизациях и тайных знаниях.

Катя рассказала репортеру о высоких вибрациях своих песен

Разговорившись с корреспондентом KP.RU в ходе гала-ужина премии канала «МУЗ-ТВ», певица решила раскрыть секрет внезапного международного успеха ее давнего хита «Мой мармеладный».

Она заявила, что песни не бывают старыми. И тот факт, что ее песня попала в мировые музыкальные топы, Катю совсем не удивляет. «Другой вопрос, что спустя 20 лет через наше сознание прогружает энергию на высоких частотах по всему миру. На русском языке», — «объяснила» певица.

Лель вовсе не обижается на скептиков

Кате, конечно, известно, что многие коллеги и поклонники посмеиваются над ее рассуждениями. Но она совсем на них не в обиде. Певица считает, что люди не признают ее идей только потому, что их сознание к этому еще не готово, так как находится на более низких вибрационных частотах, чем ее собственное.

Девушка уверена, что контакт человечества с инопланетянами уже не за горами

Исполнительница настойчиво предупреждает скептиков о грядущем.

«Другой вопрос, когда это придет и люди материально это увидят. Они прибегут ко мне и скажут: „Помоги, пожалуйста!“. Вот и все», — пророчествует она.

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