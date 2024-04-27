Каких женщин бросают: 3 частых сценария, когда уходят мужчины

Posted 27 апреля, 17:00
Published 27 апреля, 17:00
Modified 9 сентября, 22:21
Updated 9 сентября, 22:21
Довольно часто за внешне благополучной картиной семейной жизни кроется сценарий построения отношений по принципу «жена — „мама“ для своего мужа». Такие женщины сами не понимают, как же пришли к такой семейной модели. Они просто очень старались наладить быт и уют для любимого супруга, подарить ему ощущение надежного тыла. Со временем пришло осознание: «я лучше знаю, что тебе нужно», «я взрослая», «я сильнее и мудрее».
Такая супруга всегда принесет обед мужу на работу, будет регулярно интересоваться, голоден ли он, не замерз ли. Она пытается оберегать, защищать, контролировать, ограничивать. И даже если мужчине поначалу такая гиперопека нравится, то долго выдерживать ее он не сможет. В один прекрасный день он бросит свою спутницу и пойдет искать ту, которая предоставит ему полную свободу.
А это противоположный сценарий семейной жизни. Здесь главную роль играет мужчина, а его супруга придерживается позиции «быть за мужем». Возможно, она рассматривает мужа в качестве отца? Или же мама внушила ей мысль о том, что мужчину нужно беспрекословно слушаться и подчиняться ему?
Так или иначе, но такая женщина эмоционально зависит от мужчины. Она не способна принимать важные решения и брать на себя ответственность. Да и взрослеть она не хочет, ей легче, когда за нее подумали и все решили. Могут ли устраивать такие отношения мужчину, который растет, развивается и достигает новых вершин? Скорее всего, нет. Возможно, он и не бросит зависимую от него жену, но уж точно найдет отдушину на стороне.
Слезы, истерики, рыдания, порывы собрать чемодан и уйти — это не полный арсенал уловок женщины-драмы. Такие считают, что могут ловко манипулировать партнером, устраивая ему эмоциональный прессинг. Мужчина для такой дамы-потребительницы лишь средство для получения желаемого. Когда он осознает это, то легко бросит манипуляторшу ради разумной и спокойной спутницы.
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