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Posted 27 апреля, 17:00

Published 27 апреля, 17:00

Modified 9 сентября, 22:21

Updated 9 сентября, 22:21

Каких женщин бросают: 3 частых сценария, когда уходят мужчины

Каких женщин бросают: 3 частых сценария, когда уходят мужчины

27 апреля 2024, 17:00
Фото: Изображение Midjourney
Каких женщин бросают: 3 частых сценария, когда уходят мужчины
Психологи отмечают: на развод чаще всего подают женщины, а вот уходят из семьи преимущественно мужчины. В каких случаях оставаться рядом с женщиной, которую они когда-то выбрали в жены, им становится просто невмоготу? Каких женщин бросают? Представляем три основных сценария.

Женщина-мама

Довольно часто за внешне благополучной картиной семейной жизни кроется сценарий построения отношений по принципу «жена — „мама“ для своего мужа». Такие женщины сами не понимают, как же пришли к такой семейной модели. Они просто очень старались наладить быт и уют для любимого супруга, подарить ему ощущение надежного тыла. Со временем пришло осознание: «я лучше знаю, что тебе нужно», «я взрослая», «я сильнее и мудрее».

Такая супруга всегда принесет обед мужу на работу, будет регулярно интересоваться, голоден ли он, не замерз ли. Она пытается оберегать, защищать, контролировать, ограничивать. И даже если мужчине поначалу такая гиперопека нравится, то долго выдерживать ее он не сможет. В один прекрасный день он бросит свою спутницу и пойдет искать ту, которая предоставит ему полную свободу.

Женщина-мама пытается оберегать, защищать, контролировать, ограничиватьЖенщина-мама пытается оберегать, защищать, контролировать, ограничивать
Женщина-мама пытается оберегать, защищать, контролировать, ограничивать. Фото: Изображение Midjourney

Женщина-девочка

А это противоположный сценарий семейной жизни. Здесь главную роль играет мужчина, а его супруга придерживается позиции «быть за мужем». Возможно, она рассматривает мужа в качестве отца? Или же мама внушила ей мысль о том, что мужчину нужно беспрекословно слушаться и подчиняться ему?

Так или иначе, но такая женщина эмоционально зависит от мужчины. Она не способна принимать важные решения и брать на себя ответственность. Да и взрослеть она не хочет, ей легче, когда за нее подумали и все решили. Могут ли устраивать такие отношения мужчину, который растет, развивается и достигает новых вершин? Скорее всего, нет. Возможно, он и не бросит зависимую от него жену, но уж точно найдет отдушину на стороне.

Женщина-девочка не способна принимать важные решения и брать на себя ответственностьЖенщина-девочка не способна принимать важные решения и брать на себя ответственность
Женщина-девочка не способна принимать важные решения и брать на себя ответственность. Фото: Изображение Midjourney

Женщина-драма

Слезы, истерики, рыдания, порывы собрать чемодан и уйти — это не полный арсенал уловок женщины-драмы. Такие считают, что могут ловко манипулировать партнером, устраивая ему эмоциональный прессинг. Мужчина для такой дамы-потребительницы лишь средство для получения желаемого. Когда он осознает это, то легко бросит манипуляторшу ради разумной и спокойной спутницы.

Мужчина для дамы-потребительницы лишь средство для получения желаемогоМужчина для дамы-потребительницы лишь средство для получения желаемого
Мужчина для дамы-потребительницы лишь средство для получения желаемого. Фото: Изображение Midjourney
#Общество#Семья#Отношения#Мужчины#Женщины#Все материалы авторов
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