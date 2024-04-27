Каких женщин бросают: 3 частых сценария, когда уходят мужчины

Так или иначе, но такая женщина эмоционально зависит от мужчины. Она не способна принимать важные решения и брать на себя ответственность. Да и взрослеть она не хочет, ей легче, когда за нее подумали и все решили. Могут ли устраивать такие отношения мужчину, который растет, развивается и достигает новых вершин? Скорее всего, нет. Возможно, он и не бросит зависимую от него жену, но уж точно найдет отдушину на стороне.