Грустная дата: звезды «Друзей» не рады юбилею сериала из-за смерти Мэттью Перри

Инсайдер, который поделился своим мнением с Us Weekly, предполагает, что актеры сделают заявление через свои соцсети, тем более они так же постоянно находятся на связи и поддерживают друг друга, как и сразу после завершения съемок. Заключительная серия «Друзей» увидела свет 6 мая 2004 года, собрав у экранов более 50 миллионов фанатов культового ситкома.