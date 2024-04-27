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Posted 27 апреля, 09:19

Published 27 апреля, 09:19

Modified 9 сентября, 22:22

Updated 9 сентября, 22:22

Грустная дата: звезды «Друзей» не рады юбилею сериала из-за смерти Мэттью Перри

27 апреля 2024, 09:19
В мае исполняется 20 лет с того момента, когда на экраны вышел последний эпизод сериала «Друзья». Пятеро ведущих актеров многосерийной телесаги испытывают из-за надвигающейся юбилейной даты радость и грусть одновременно, ведь полгода назад они навсегда потеряли своего коллегу Мэттью Перри.

Как сообщает peopletalk.ru, Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер решают, каким образом отпраздновать предстоящую дату. Они однозначно заявляют, что испытывают невосполнимую горечь утраты, но их греет мысль о том, что Мэттью Перри мечтал бы, чтобы они обязательно собрались вместе в этот день.

Инсайдер, который поделился своим мнением с Us Weekly, предполагает, что актеры сделают заявление через свои соцсети, тем более они так же постоянно находятся на связи и поддерживают друг друга, как и сразу после завершения съемок. Заключительная серия «Друзей» увидела свет 6 мая 2004 года, собрав у экранов более 50 миллионов фанатов культового ситкома.

Осенью 2024 года стало известно, что в возрасте 54 лет умер Мэттью Перри, исполнивший роль Чендлера Бинга.

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