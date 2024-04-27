Грустная дата: звезды «Друзей» не рады юбилею сериала из-за смерти Мэттью Перри

Posted 27 апреля, 09:19
Published 27 апреля, 09:19
Modified 9 сентября, 22:22
Updated 9 сентября, 22:22
Как сообщает peopletalk.ru, Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер решают, каким образом отпраздновать предстоящую дату. Они однозначно заявляют, что испытывают невосполнимую горечь утраты, но их греет мысль о том, что Мэттью Перри мечтал бы, чтобы они обязательно собрались вместе в этот день.
Инсайдер, который поделился своим мнением с Us Weekly, предполагает, что актеры сделают заявление через свои соцсети, тем более они так же постоянно находятся на связи и поддерживают друг друга, как и сразу после завершения съемок. Заключительная серия «Друзей» увидела свет 6 мая 2004 года, собрав у экранов более 50 миллионов фанатов культового ситкома.
Осенью 2024 года стало известно, что в возрасте 54 лет умер Мэттью Перри, исполнивший роль Чендлера Бинга.
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