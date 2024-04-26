Как медитировать, если ещё нет практики?

Не надо думать, что медитируя по часу в день на протяжении месяца, вы достигнете просветления. Медитация не рецепт врача, это процесс, который ценен сам по себе. Также не стоит ориентироваться на успехи других. Важно чувствовать и понимать себя, а также награждать себя за успехи, даже самые маленькие. В конце концов, вы не участник марафона по медитациям и делаете это для себя.