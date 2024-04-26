Как медитировать, если ещё нет практики?

Posted 26 апреля, 14:32
Published 26 апреля, 14:32
Modified 9 сентября, 22:20
Updated 9 сентября, 22:20
Важно, чтобы это место было тихим и чтобы никто не заходил каждую минуту. В медитации важна сосредоточенность. Кстати, не надо сразу скручиваться в какие-то замысловатые позы. Главное, чтобы разум и тело чувствовали себя непринуждённо.
Можно сидеть или даже лежать, важно расслабиться.
Хотя бы 5 минут в день сосредотачивайтесь на дыхании. Прочувствуйте, как проходит воздух через носоглотку, как он раздувает лёгкие, как происходит выдох. Можно закрыть глаза, а можно сосредоточиться на какой-то точке. Постепенно вы научитесь очищать разум, что и будет настоящей медитацией.
Медитация — это не обязательно изгнание мыслей из головы. Важно не отключать их, а осознанно встречать. Если какая-то мысль возвращается, беспокоит, надо дать беспокойству право на существование и двигаться дальше, проработать его.
Даже при самом плотном графике можно выбрать несколько минут для медитации. Возможно, это будет обеденное время или наоборот, минутка перед сном. Можно делать это не каждый день, а через день или только на выходных. Главное — делайте это регулярно. Но не надо себя насиловать, цель должна быть реалистичной.
Не надо думать, что медитируя по часу в день на протяжении месяца, вы достигнете просветления. Медитация не рецепт врача, это процесс, который ценен сам по себе. Также не стоит ориентироваться на успехи других. Важно чувствовать и понимать себя, а также награждать себя за успехи, даже самые маленькие. В конце концов, вы не участник марафона по медитациям и делаете это для себя.
Если 5 — 10 минут для вас слишком долго, попробуйте так называемую стоп-медитацию. Просто прервите то, что делаете, осознайте, что вы делаете, осознайте, где вы находитесь здесь и сейчас, а потом продолжайте. Такие микромедитации можно проделывать где угодно, в том числе в общественном в транспорте.
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