Чем мне удалось заменить сахар: топ-3 полезных вариантов

Posted 26 апреля, 14:00
Published 26 апреля, 14:00
Modified 9 сентября, 22:19
Updated 9 сентября, 22:19
Находясь в поисках, чем заменить обычный сахар, я заинтересовалась мнением по этому вопросу ученых: они отмечают, что в тростниковом (коричневом) сахаре есть антоцианы — особые вещества, которые обеспечивают антисептический эффект. То есть коричневый сахар еще и полезный. Так что я остановила выбор на нем.
По вкусу он практически не отличается от обычного. Если добавлять коричневый сахар в кофе или в чай, напиток приобретает особенно мягкий вкус. Однако предупрежу, что употреблять его в пищу следует в ограниченном количестве — не более 50 г в день. Такой нормы я придерживаюсь и чувствую себя отлично.
Еще одно открытие, которое я сделала в поисках того, чем заменить обычный сахар. Это продукт растительного происхождения, его получают из пальмовых цветков. Гликемический индекс у него достаточно низкий, так что его могут употреблять в пищу даже люди с диабетом. В качестве постоянной и равноценной альтернативы обычному сахару он подходит идеально.
Кокосовый сахар полезен для здоровья за счет высокого содержания в нем аминокислот, минералов и витаминов. Кроме того, ученые доказали, что такой сахар способствует снижению артериального давления — это стоит
Проще всего заменить сахар сухофруктами и фруктами — это очень полезно для здоровья. Я регулярно использую этот способ, ориентируясь на то, что в фруктах содержится большое количество клетчатки. Кроме того, они прекрасно насыщают и благотворно влияют на пищеварительные процессы.
То же я могу сказать и о сухофруктах. Однако тем, кто планирует заменить сахар на них, стоит помнить о высокой энергетической ценности. Сухофрукты относятся к категории простых углеводов, так что их следует с осторожностью употреблять тем, кто борется с лишним весом. Для себя я определила оптимальную норму — по горстке сухофруктов в день. Этого вполне достаточно, и такая «дозировка» приносит здоровью ощутимую пользу.
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