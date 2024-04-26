Чем мне удалось заменить сахар: топ-3 полезных вариантов

То же я могу сказать и о сухофруктах. Однако тем, кто планирует заменить сахар на них, стоит помнить о высокой энергетической ценности. Сухофрукты относятся к категории простых углеводов, так что их следует с осторожностью употреблять тем, кто борется с лишним весом. Для себя я определила оптимальную норму — по горстке сухофруктов в день. Этого вполне достаточно, и такая «дозировка» приносит здоровью ощутимую пользу.