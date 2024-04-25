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Posted 25 апреля, 09:15

Published 25 апреля, 09:15

Modified 9 сентября, 22:16

Updated 9 сентября, 22:16

Традиционная «белая» вечеринка ММКФ прошла в ресторане «Чайка»

25 апреля 2024, 09:15
20 апреля состоялась традиционная вечеринка в белом, которая проводится в рамках Московского международного кинофестиваля. На вручении премии журнала «КиноРепортёр» было много молодых актёров.

Ирина Безрукова первой прошла по красной дорожке. Она была в льняной тройке, которую дополнила массивными серьгами. За ней вышли Анита Цой и звезда ремейка «Гостьи из будущего» — фильма «Сто лет тому вперёд» — Марк Эйдельштейн, пишет starhit.ru.

Впервые после оглашения информации о беременности в обществе появилась Лиза Арзамасова. Изменения в фигуре она скрыла под платьем со струящимся низом. К слову, она старалась не говорить о будущем прибавлении в семье.

Яна Чурикова пришла на церемонию в строгом белом брючном костюме и с клатчем, сделанным в форме человеческих губ.

Артист Евгений Дятлов пришёл с дамой. Репортёры отметили, что у пары на безымянные пальцы надеты кольца. Многие предположили, что они обручальные.

Самой перспективной юной актрисой назвали Анну Пересильд, сыгравшую одну из главных женских ролей в скандальном сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Так как актрисе всего 14, с ней на церемонию прибыл отец.

На вечеринке выступали группа «Тутси», диджей Саша Борн, финалистка «Голоса» Анастасия Иванова и другие молодые артисты.

Главный редактор и редакционный директор «КиноРепортера» Мария Лемешева заявила, что премия, которую журнал проводит с 2012-го, значима для киноиндустрии. Также она назвала премию путеводной звездой, укрепляющей веру артистов в себя.

#Знаменитости#Москва#Все материалы авторов#Кинофестиваль#Анна Пересильд#Актёры#Премия
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