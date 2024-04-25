newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 апреля, 04:00

Published 25 апреля, 04:00

Modified 9 сентября, 22:13

Updated 9 сентября, 22:13

Питание для густых волос: от чего отказаться и что добавить в рацион

Питание для густых волос: от чего отказаться и что добавить в рацион

25 апреля 2024, 04:00
Фото: Изображение Midjourney
Питание для густых волос: от чего отказаться и что добавить в рацион
Можно ли посредством питания улучшить состояние волос, сделать их более сильными, густыми и блестящими? Можно — отвечают трихологи. Ведь именно по причине серьезного дефицита витаминов и питательных веществ в рационе наши локоны и теряют красоту.

Рацион определяет здоровье волос

Для того чтобы волосы были густыми, здоровыми и сильными, нужно обеспечить полноценное питание волосяным фолликулам — витамины, минералы, углеводы, белки, жиры. Если рацион скудный — к примеру, человек держит диету или является веганом, — то пряди не получают нужного объема питательных веществ, у них нарушается фаза роста, они становятся ослабленными, ломкими и тусклыми. О густоте говорить не приходится.

Если рацион скудный, то пряди становятся ослабленными, ломкими и тусклымиЕсли рацион скудный, то пряди становятся ослабленными, ломкими и тусклыми
Если рацион скудный, то пряди становятся ослабленными, ломкими и тусклыми. Фото: 1MI

Какие питательные вещества нам нужны

Исследователи отметили, что более всего страдает шевелюра у людей, которые в целях похудения садятся на жесткую веганскую диету. Таким образом они лишают себя животного белка, который является в деле роста волос строительным материалом, обеспечивает их рост и густоту.

Также крайне важны для наших прядей углеводы. Они активизируют процессы метаболизма. Обмен веществ должен проходить интенсивно — только так фолликулы получают достаточное количество питательных веществ. Силу корней определяют жирные кислоты. Они необходимы для лучшего всасывания жирорастворимых витаминов, таких как витамин D.

Кроме того, волосам нужны минералы и микроэлементы: цинк, который нормализует работу сальных желез, селен, являющийся антиоксидантом, кремний, отвечающий за плотность волос, и другие.

Более всего страдает шевелюра у людей, которые в целях похудения садятся на жесткую веганскую диетуБолее всего страдает шевелюра у людей, которые в целях похудения садятся на жесткую веганскую диету
Более всего страдает шевелюра у людей, которые в целях похудения садятся на жесткую веганскую диету. Фото: Изображение Midjourney

На какие продукты обратить внимание

Итак, для того чтобы существенно улучшить состояние своих волос, необходимо включить в свой рацион питания следующие продукты:

  • яйца, которые содержат белок и биотин, отвечающие за рост волоса и синтез кератина соответственно;
  • авокадо — содержит жирные кислоты и витамин Е, необходимые для блеска прядей и крепких корней;
  • шпинат — источник железа, фолиевой кислоты;
  • ягоды — обеспечивают организму запас витамина С, необходимого для выработки коллагена;
  • орехи — гарантируют поступление в организм витаминов группы В, витамина Е, жирных кислот.
  • фасоль — настоящий кладезь полезных веществ. Тут и цинк, и биотин, и железо, и белок, которые активно участвуют в росте и укреплении наших прядей.
Чтобы существенно улучшить состояние своих волос, необходимо включить в свой рационЧтобы существенно улучшить состояние своих волос, необходимо включить в свой рацион
Чтобы существенно улучшить состояние своих волос, необходимо включить в свой рацион. Фото: Изображение Midjourney
#Красота#Еда#Все материалы авторов#Волосы
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика