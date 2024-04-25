Питание для густых волос: от чего отказаться и что добавить в рацион

Posted 25 апреля, 04:00
Published 25 апреля, 04:00
Modified 9 сентября, 22:13
Updated 9 сентября, 22:13
Для того чтобы волосы были густыми, здоровыми и сильными, нужно обеспечить полноценное питание волосяным фолликулам — витамины, минералы, углеводы, белки, жиры. Если рацион скудный — к примеру, человек держит диету или является веганом, — то пряди не получают нужного объема питательных веществ, у них нарушается фаза роста, они становятся ослабленными, ломкими и тусклыми. О густоте говорить не приходится.
Исследователи отметили, что более всего страдает шевелюра у людей, которые в целях похудения садятся на жесткую веганскую диету. Таким образом они лишают себя животного белка, который является в деле роста волос строительным материалом, обеспечивает их рост и густоту.
Также крайне важны для наших прядей углеводы. Они активизируют процессы метаболизма. Обмен веществ должен проходить интенсивно — только так фолликулы получают достаточное количество питательных веществ. Силу корней определяют жирные кислоты. Они необходимы для лучшего всасывания жирорастворимых витаминов, таких как витамин D.
Кроме того, волосам нужны минералы и микроэлементы: цинк, который нормализует работу сальных желез, селен, являющийся антиоксидантом, кремний, отвечающий за плотность волос, и другие.
Итак, для того чтобы существенно улучшить состояние своих волос, необходимо включить в свой рацион питания следующие продукты:
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