Питание для густых волос: от чего отказаться и что добавить в рацион

Для того чтобы волосы были густыми, здоровыми и сильными, нужно обеспечить полноценное питание волосяным фолликулам — витамины, минералы, углеводы, белки, жиры. Если рацион скудный — к примеру, человек держит диету или является веганом, — то пряди не получают нужного объема питательных веществ, у них нарушается фаза роста, они становятся ослабленными, ломкими и тусклыми. О густоте говорить не приходится.