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Posted 25 апреля, 09:38

Published 25 апреля, 09:38

Modified 9 сентября, 22:15

Updated 9 сентября, 22:15

И не узнать: как выглядели самые известные красавицы мира в детстве

И не узнать: как выглядели самые известные красавицы мира в детстве

25 апреля 2024, 09:38
Фото: novochag.ru, kratkoebio.ru
И не узнать: как выглядели самые известные красавицы мира в детстве
Не все известные красавицы в детстве были похожи на милых куколок. Некоторые скорее напоминали гадких утят, из которых позже выросли прекрасные лебеди. Давайте посмотрим на фото знаменитостей в детские годы: насколько сильно они изменились сейчас?

Кара Делевинь

Знаменитая красотка мало изменилась с детских лет, разве что стала более женственной.

Белла Хадид

Беллу на детском фото не узнать. Однако эта маленькая недовольная девочка действительно одна из известнейших красавиц мира.

Винни Харлоу

Из грустной девочки, явно комплексующей из-за особенностей внешности, Винни превратилась в красотку со своей особой фишкой.

Кейт Мосс

Кто бы мог подумать, что эта озорная девочка — будущая сердцеедка Кейт?

Ирина Шейк

Ирина узнаваема даже на детском фото, уже тогда она выглядела как куколка.

Кендалл Дженнер

Малышка Кендалл мечтала быть манекенщицей, и ее мечта сбылась. Еще бы, с такой-то внешностью!

Эшли Грэм

Известная красавица была запечатлена фотографом в тот момент, когда ее улыбка была далеко не модельной. Время все исправило.

Хайди Клум

Сама Хайди считает, что в детстве была гадким утенком. Вам тоже кажется, что она преувеличивает?

Кэндис Свейнпол

Уже на детском фото видно, что Кэндис вытащила счастливый билет и вырастет настоящей красоткой.

Роузи Хантингтон-Уайтли

Конечно, над внешностью модели Victoria's Secret поработал пластический хирург. Однако у нее прекрасные данные от природы.

Джиджи Хадид

Сложно сказать, в каком возрасте Джиджи наиболее милая и фотогеничная. Она такая с детства!

Ева Лонгория

Кто действительно везунчик, так это Ева Лонгория, превратившаяся из смуглой девочки с далекого ранчо в красавицу-кинозвезду.

Синди Кроуфорд

Уже на детском фото видно, что природа одарила Синди гармоничной и выразительной внешностью.

Эль Макферсон

Из коротко стриженной хулиганки в известную красавицу — вот превращение в стиле Эль Макферсон.

Миранда Керр

Миранда — просто куколка, причем на обеих фотографиях.

Карли Клосс

Можно ли разглядеть в маленькой очаровашке Карли будущую сердцеедку? Придется очень постараться!

#Дети#Знаменитости#Красота#Все материалы авторов
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