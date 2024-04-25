И не узнать: как выглядели самые известные красавицы мира в детстве

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Не все известные красавицы в детстве были похожи на милых куколок. Некоторые скорее напоминали гадких утят, из которых позже выросли прекрасные лебеди. Давайте посмотрим на фото знаменитостей в детские годы: насколько сильно они изменились сейчас?