И не узнать: как выглядели самые известные красавицы мира в детстве

Posted 25 апреля, 09:38
Published 25 апреля, 09:38
Modified 9 сентября, 22:15
Updated 9 сентября, 22:15
Знаменитая красотка мало изменилась с детских лет, разве что стала более женственной.
Беллу на детском фото не узнать. Однако эта маленькая недовольная девочка действительно одна из известнейших красавиц мира.
Из грустной девочки, явно комплексующей из-за особенностей внешности, Винни превратилась в красотку со своей особой фишкой.
Кто бы мог подумать, что эта озорная девочка — будущая сердцеедка Кейт?
Ирина узнаваема даже на детском фото, уже тогда она выглядела как куколка.
Малышка Кендалл мечтала быть манекенщицей, и ее мечта сбылась. Еще бы, с такой-то внешностью!
Известная красавица была запечатлена фотографом в тот момент, когда ее улыбка была далеко не модельной. Время все исправило.
Сама Хайди считает, что в детстве была гадким утенком. Вам тоже кажется, что она преувеличивает?
Уже на детском фото видно, что Кэндис вытащила счастливый билет и вырастет настоящей красоткой.
Конечно, над внешностью модели Victoria's Secret поработал пластический хирург. Однако у нее прекрасные данные от природы.
Сложно сказать, в каком возрасте Джиджи наиболее милая и фотогеничная. Она такая с детства!
Кто действительно везунчик, так это Ева Лонгория, превратившаяся из смуглой девочки с далекого ранчо в красавицу-кинозвезду.
Уже на детском фото видно, что природа одарила Синди гармоничной и выразительной внешностью.
Из коротко стриженной хулиганки в известную красавицу — вот превращение в стиле Эль Макферсон.
Миранда — просто куколка, причем на обеих фотографиях.
Можно ли разглядеть в маленькой очаровашке Карли будущую сердцеедку? Придется очень постараться!
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