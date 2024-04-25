Александр Масляков всё — легендарному ведущему КВН нашли замену

Posted 25 апреля, 09:20
Published 25 апреля, 09:20
Modified 9 сентября, 22:16
Updated 9 сентября, 22:16
Вместо него пробовались на роль ведущего КВН разные шоумены, в том числе Вадим Галыгин и Михаил Галустян. Но похоже, что найден новый постоянный ведущий телепроекта.
Называется имя Дмитрия Хрусталева. Его прочат в ведущие как минимум на весь текущий год. При этом, по словам самого Хрусталёва, Масляков «всё видит, всё знает». Он даже предположил, что экс-ведущий пишет шутки для команд, сообщает starhit.ru.
У Хрусталёва, также бывшего кавээнщика, за спиной несколько успешно проведённых телеигр Клуба весёлых и находчивых. Напомним, Дмитрий с 1998 года был участником сборной Северной столицы, и многие до сих пор помнят его выступления.
Он заявил, что очень рад вернуть Клубу веселых и находчивых хотя бы частицу того, что тот дал ему. Шоумен отметил, что для этого амплуа ему пришлось посещать школу ведущих Дмитрия Нагиева. После этого, по его словам, он купил строгий костюм и приступил к делу.
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