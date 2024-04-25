Александр Масляков всё — легендарному ведущему КВН нашли замену

Он заявил, что очень рад вернуть Клубу веселых и находчивых хотя бы частицу того, что тот дал ему. Шоумен отметил, что для этого амплуа ему пришлось посещать школу ведущих Дмитрия Нагиева. После этого, по его словам, он купил строгий костюм и приступил к делу.