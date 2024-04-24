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Posted 24 апреля, 11:18

Published 24 апреля, 11:18

Modified 9 сентября, 22:14

Updated 9 сентября, 22:14

Сценарий «Дюны-3» уже в производстве

24 апреля 2024, 11:18
Создатели «Дюны» заявили о начале разработки сценария третьей части фильма. Дени Вильнев сообщил, что начал работу над продолжением.

Как пишет peopletalk.ru, режиссер рассказал, что уже знает, как будет продемонстрировано кино. Деталей он не раскрывал, но отметил, что планируется «много огневой мощи».

#Общество#Все материалы авторов#Фильмы#Дюны#Режиссер
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