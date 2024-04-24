Синдром отличника: как избавиться от желания быть во всем идеальным

Люди с синдромом отличника испытывают страх перед ошибками и неудачами, боятся критики и негативного мнения окружающих. Они считают, что если они не будут лучшими во всем, то перестанут быть ценными и хорошими людьми. Это психологическая проблема, которая приводит к неуверенности в себе, неудовлетворенности собой и, как следствие, к постоянному стрессу и депрессии.