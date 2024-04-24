Синдром отличника: как избавиться от желания быть во всем идеальным

Posted 24 апреля, 06:17
Published 24 апреля, 06:17
Modified 9 сентября, 22:11
Updated 9 сентября, 22:11
Состояние, когда человек постоянно стремится быть идеальным во всем в глазах окружающих, достигать только высоких результатов и получать поощрения и похвалу от других, называют синдромом отличника.
Люди с синдромом отличника испытывают страх перед ошибками и неудачами, боятся критики и негативного мнения окружающих. Они считают, что если они не будут лучшими во всем, то перестанут быть ценными и хорошими людьми. Это психологическая проблема, которая приводит к неуверенности в себе, неудовлетворенности собой и, как следствие, к постоянному стрессу и депрессии.
Фразы, которые характеризуют человека с синдромом отличника:
Синдром отличника может привести к серьезным психологическим и даже психосоматическим проблемам (например постоянным головным болям). Поэтому будет не лишним обратиться к психологу, если сами справиться вы не в силах.
Что можно сделать самостоятельно, чтобы избавиться от проблемы:
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