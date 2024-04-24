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Posted 24 апреля, 11:16

Published 24 апреля, 11:16

Modified 9 сентября, 22:14

Updated 9 сентября, 22:14

Netflix анонсировал второй сезон «Игры в кальмара»

24 апреля 2024, 11:16
Генеральный содиректор компании Netflix Тед Сарандос заявил, что продолжение популярного сериала «Игры в кальмара» запланировано на вторую половину этого года.

Точной даты выхода продолжения нашумевшего сериала топ-менеджер не назвал. Он только добавил, что начиная с лета текущего года на платформе будет выходить много и других проектов, пишет peopletalk.ru.

#Общество#Знаменитости#Все материалы авторов#Netflix#Игры в кальмара
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