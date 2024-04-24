Накраситься, чтобы похудеть: 7 приемов макияжа, который лицо более худым и утонченным

Чтобы лицо не бликовало, нужно слегка припудрить его. Матовая пудра подойдет для этого лучше всего. При помощи большой кисти нанесите средство на кончик подбородка, виски и кончик носа. Есть хороший лайфхак для тех, кто хочет сделать овал лица изящнее. Нужно просто взять матовую пудру на пару тонов темнее, нанести ее на линии контура лица и хорошенько растушевать.