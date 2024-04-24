Накраситься, чтобы похудеть: 7 приемов макияжа, который лицо более худым и утонченным

Posted 24 апреля, 08:30
Published 24 апреля, 08:30
Modified 9 сентября, 22:13
Updated 9 сентября, 22:13
Начинаем с того, что выравниваем тон лица. Это очень важно, отмечают визажисты, поскольку для сложного макияжа необходим чистый и ровный тон. Добиться его можно при помощи качественного тонального средства с увлажняющим эффектом, в составе которого есть гиалуроновая кислота. Выбирайте жидкую текстуру флюида, который заполнит все мелкие морщинки и визуально сгладит несовершенства.
Чтобы лицо не бликовало, нужно слегка припудрить его. Матовая пудра подойдет для этого лучше всего. При помощи большой кисти нанесите средство на кончик подбородка, виски и кончик носа. Есть хороший лайфхак для тех, кто хочет сделать овал лица изящнее. Нужно просто взять матовую пудру на пару тонов темнее, нанести ее на линии контура лица и хорошенько растушевать.
Контуринг при помощи эффекта светотени поможет зрительно сузить лицо — «вылепить» скулы, сделать его контуры более четкими. Для этого понадобятся два пигмента — светлый и темный. Можно взять бронзер и хайлайтер. Темным цветом прорабатываем зону под верхними скулами, под подбородком, виски. Светлый кладем на зону под глазами, в центр подбородка, на переносицу и над верхней губой. Все тщательно растушевываем.
Многие девушки пренебрегают румянами. И, по мнению визажистов, совершенно зря. Без этого косметического средства макияж не будет завершенным. К тому же румяна способствуют корректировке излишне круглого лица. Только нужно выбирать натуральные оттенки, отмечают бьюти-эксперты, — персиковые, ягодные, карамельные.
Если глаза будут казаться больше, то и лицо визуально станет меньше и уже. Поэтому специалисты по визажу рекомендуют усилить акцент на глаза. Макияж «кошачий глаз» — отличная идея для такой задачи. Особенностью такого макияжа являются стрелки, стремящиеся вверх, к вискам. Такой прием зрительно удлиняет лицо.
Оказывается, форма бровей тоже влияет на восприятие нашего лица. Так, толстые, прямые и короткие брови подчеркивают его полноту. Поэтому так важно делать грамотный татуаж или каждый раз корректировать форму бровей перед тем, как делать макияж.
Выразительные губы отвлекают внимание от пухлых щек, поэтому используйте помаду. Если не любите яркие цвета, выбирайте натуральные, но контур при этом должен быть ярче основного оттенка.
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