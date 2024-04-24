Какие места мечтает посетить путешественник, или ожидание vs реальность

Posted 24 апреля, 06:30
Published 24 апреля, 06:30
Modified 9 сентября, 22:12
Updated 9 сентября, 22:12
Белоснежный индийский памятник вовсе не такой белый, как презентуют путешественникам. Возле этого места расположена речка, которая превратилась в помойку, как и большинство водных артерий в Индии. В результате огромное количество мух и насекомых «засидели» стены дворца до зеленовато-серого цвета.
Путешествие на главную парижскую достопримечательность едва ли можно назвать приятным. Чтобы попасть туда, придется отстоять немалую очередь — от двух до пяти часов. Кроме того, настроение изрядно подпортят назойливые чернокожие продавцы, которые кишмя кишат вокруг башни. Туристы часто жалуются на их грубость и оскорбления.
Туристов, ожидающих насладиться тишиной и величественностью этого места, ожидает горькое разочарование. Дороги Великой Китайской стены заполнены тысячами путешественников — побыть в одиночестве и подумать о вечном в такой толпе вряд ли удастся.
Представляя это место, путешественнику кажется, что Русалочка — монументальная статуя на большой глыбе камня. В реальности скульптура в высоту всего 1,25 м. Чтобы хоть как-то приблизиться к ней и сфотографировать знаменитый объект, придется немало потрудиться — статуя почти всегда окружена со всех сторон туристами.
Путешествие на райский остров из знаменитого фильма «Пляж» не будет уединенным. Вся бухта заполнена лодками с туристами. А голубая лагуна настолько загрязнена, что там даже начали умирать кораллы. Кстати, загрязнения в этом месте связаны с большим количеством крема от загара, который остается в воде после бесчисленных купальщиков.
С близкого расстояния полюбоваться таинственными камнями не удастся. Туристов держат от этого места на почтительном расстоянии. Чтобы совершить путешествие в центр сооружения, нужно заполнить специальную форму и дождаться свободной даты — ожидание может затянуться на несколько месяцев.
Увлекательное место для прогулок, экзотических фотографий и незабываемых впечатлений. Путешественник попадает в настоящую арабскую сказку. Но работает это только один день в году. В другие дни один из знаменитейших рынков Саудовской Аравии представляет собой унылую верблюжью ферму с запыленными загонщиками и усталыми животными.
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