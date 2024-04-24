Какие места мечтает посетить путешественник, или ожидание vs реальность

Представляя это место, путешественнику кажется, что Русалочка — монументальная статуя на большой глыбе камня. В реальности скульптура в высоту всего 1,25 м. Чтобы хоть как-то приблизиться к ней и сфотографировать знаменитый объект, придется немало потрудиться — статуя почти всегда окружена со всех сторон туристами.