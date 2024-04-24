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Posted 24 апреля, 06:30

Published 24 апреля, 06:30

Modified 9 сентября, 22:12

Updated 9 сентября, 22:12

Какие места мечтает посетить путешественник, или ожидание vs реальность

Какие места мечтает посетить путешественник, или ожидание vs реальность

24 апреля 2024, 06:30
Фото: y-flights.com, inostranno.ru
Какие места мечтает посетить путешественник, или ожидание vs реальность
Как на самом деле выглядят места, которые мечтает посетить каждый путешественник? Топ-7 мировых достопримечательностей, чье посещение может вызвать разочарование.

Тадж-Махал

Белоснежный индийский памятник вовсе не такой белый, как презентуют путешественникам. Возле этого места расположена речка, которая превратилась в помойку, как и большинство водных артерий в Индии. В результате огромное количество мух и насекомых «засидели» стены дворца до зеленовато-серого цвета.

Эйфелева башня

Путешествие на главную парижскую достопримечательность едва ли можно назвать приятным. Чтобы попасть туда, придется отстоять немалую очередь — от двух до пяти часов. Кроме того, настроение изрядно подпортят назойливые чернокожие продавцы, которые кишмя кишат вокруг башни. Туристы часто жалуются на их грубость и оскорбления.

Великая Китайская стена

Туристов, ожидающих насладиться тишиной и величественностью этого места, ожидает горькое разочарование. Дороги Великой Китайской стены заполнены тысячами путешественников — побыть в одиночестве и подумать о вечном в такой толпе вряд ли удастся.

Русалочка в Копенгагене

Представляя это место, путешественнику кажется, что Русалочка — монументальная статуя на большой глыбе камня. В реальности скульптура в высоту всего 1,25 м. Чтобы хоть как-то приблизиться к ней и сфотографировать знаменитый объект, придется немало потрудиться — статуя почти всегда окружена со всех сторон туристами.

Остров Пхи-Пхи

Путешествие на райский остров из знаменитого фильма «Пляж» не будет уединенным. Вся бухта заполнена лодками с туристами. А голубая лагуна настолько загрязнена, что там даже начали умирать кораллы. Кстати, загрязнения в этом месте связаны с большим количеством крема от загара, который остается в воде после бесчисленных купальщиков.

Стоунхендж

С близкого расстояния полюбоваться таинственными камнями не удастся. Туристов держат от этого места на почтительном расстоянии. Чтобы совершить путешествие в центр сооружения, нужно заполнить специальную форму и дождаться свободной даты — ожидание может затянуться на несколько месяцев.

Верблюжий рынок в Эр-Рияде

Увлекательное место для прогулок, экзотических фотографий и незабываемых впечатлений. Путешественник попадает в настоящую арабскую сказку. Но работает это только один день в году. В другие дни один из знаменитейших рынков Саудовской Аравии представляет собой унылую верблюжью ферму с запыленными загонщиками и усталыми животными.

#Путешествия#Все материалы авторов#Страны
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