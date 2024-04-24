Как принимать трудные решения: 3 рабочие психологические техники

Posted 24 апреля, 08:00
Published 24 апреля, 08:00
Modified 9 сентября, 22:12
Updated 9 сентября, 22:12
Среди советов о том, как принимать правильные решения, есть один очень простой, но работающий — это составление перечня плюсов и минусов. В одну колонку следует поместить потенциальные плюсы, которые принесет решение, в другую — соответственно, минусы. Каждый из пунктов нужно будет оценить по шкале от одного до 20 с учетом важности. Далее баллы следует сложить и посмотреть, чего получилось больше — плюсов или минусов. Так вы сможете принять решение, и оно будет взвешенным и обоснованным.
Чтобы принимать правильные и взвешенные решения, попробуйте прогнозировать их результаты, причем проработайте в том числе и наиболее негативные варианты развития событий. Представьте эту ситуацию подробно, постарайтесь «воспроизвести» свои ощущения, чувства. Это эффективный метод планирования, который, как показывает опыт и практика, позволяет избежать множества проблем в перспективе. Его используют топ-менеджеры многих крупных компаний.
Ключевой момент при работе по этой технике — постараться визуализировать наиболее удачный и благоприятный исход и прислушаться к собственным ощущениям. Если результат кажется вам оптимальным, однако вы не испытываете ни воодушевления, ни радости, то от решения, возможно, стоит отказаться, или повременить с ним.
Стремясь принять правильное решение, вы, скорее всего, будете выбирать из нескольких вариантов, и это будет непростой выбор. Если на чаше весов стоят два варианта развития событий, постарайтесь определить подобие золотой середины.
Иными словами, правильным будет то решение, которое окажется ровно посередине между двумя вариантами. Конечно, такой вариант возможен не во всех ситуациях, однако в подавляющем большинстве случаев, следуя такой технике, действительно получается принимать верные и дальновидные решения.
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