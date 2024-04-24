Как принимать трудные решения: 3 рабочие психологические техники

Среди советов о том, как принимать правильные решения, есть один очень простой, но работающий — это составление перечня плюсов и минусов. В одну колонку следует поместить потенциальные плюсы, которые принесет решение, в другую — соответственно, минусы. Каждый из пунктов нужно будет оценить по шкале от одного до 20 с учетом важности. Далее баллы следует сложить и посмотреть, чего получилось больше — плюсов или минусов. Так вы сможете принять решение, и оно будет взвешенным и обоснованным.