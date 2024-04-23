Замки Николаса Кейджа и еще 7 странных и необычных хобби звезд

Кто бы мог подумать, что у знаменитого актера такое забавное хобби — коллекционировать старые пишущие машинки. Тем не менее звезда «Форест Гампа» очарован этими функциональными предметами. Первая машинка появилась в его коллекции в 1978 году. С тех пор он пополнил ее еще сотней разных экземпляров.