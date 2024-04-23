Замки Николаса Кейджа и еще 7 странных и необычных хобби звезд

Posted 23 апреля, 09:57
Published 23 апреля, 09:57
Modified 9 сентября, 22:07
Updated 9 сентября, 22:07
Кто бы мог подумать, что у знаменитого актера такое забавное хобби — коллекционировать старые пишущие машинки. Тем не менее звезда «Форест Гампа» очарован этими функциональными предметами. Первая машинка появилась в его коллекции в 1978 году. С тех пор он пополнил ее еще сотней разных экземпляров.
Актриса никогда не была кисейной барышней. И ее хобби — коллекция холодного оружия — это доказывает. Первый экземпляр появился у звезды еще в детстве — необычный нож, купленный на ярмарке. Теперь же она может похвастаться очень дорогими образцами.
Многие могут подумать, что один из самых богатых актеров в мире коллекционирует яхты. Но нет, его хобби — экшен-игрушки, изображающие персонажей культовых фильмов: «Звездные войны», «Команда А», «Инопланетяне» и др.
Звездная топ-модель просто очарована красотой некоторых насекомых — например редких жуков или пауков. В ее коллекции есть очень выразительные засушенные экземпляры.
Представитель звездного клана Коппола решил не мелочиться и сразу стал коллекционировать старинные замки. Хобби весьма затратное, зато хорошая инвестиция в будущее. Так, актеру принадлежат очень живописные замки, расположенные в Британии, Германии и других уголках Европы.
Вот уж кого можно было заподозрить в коллекции холодного оружия, то это Квентина Тарантино. Но режиссер самых красивых боевиков в мире собирает… старинные настольные игры.
Говорят, что необычное хобби актера началось с подарка одной из фанаток — она прислали ему грудной имплант. Идея коллекционировать силиконовых шариков показалась ему забавной, и он стал покупать их в специализированных клиниках.
У оскароносной звезды наверняка есть возможность купить самые дорогие сервизы в мире. Но ее хобби — коллекция пластиковой посуды. Но не обычной, а с необычным принтом, дизайном, формой и пр.
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