newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 апреля, 13:50

Published 23 апреля, 13:50

Modified 9 сентября, 22:12

Updated 9 сентября, 22:12

Антидепрессанты — медикаментозный способ лечения депрессии

Прием антидепрессантов как медикаментозный способ лечения депрессии

23 апреля 2024, 13:50
Фото: Изображение Midjourney
Антидепрессанты — медикаментозный способ лечения депрессии
Депрессия — это не просто подавленное и апатичное состояние, а серьезное психическое заболевание. Как правило, оно развивается на фоне продолжительного стресса, который, в свою очередь, вызван определенными событиями.

При этом человек постоянно возвращается мыслями к своему травматическому опыту и испытывает от этого беспокойство и тревогу на физиологическом уровне.

Доктор медицины, психиатр Кэтрин Херст сравнивает такое состояние с колесом, застрявшим в колее.

«Когда тревога действительно сильна, колея слишком глубока, чтобы выбраться из нее без посторонней помощи», — объясняет доктор Херст. По словам эксперта, смягчить эту «колею» или полностью выбраться из нее многим людям помогают лекарства.

Виды антидепрессантов

Доктор медицины, психиатр Людмила Де Фариа отмечает, что депрессия и сопутствующая ей тревога развиваются из-за недостатка в мозге серотонина — нейромедиатора, который отвечает за чувство радости. В таких случаях специалисты могут назначать пациентам селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) — препараты, повышающие уровень серотонина. Например, Prozac, Zoloft, Lexapro.

Существуют также трициклические антидепрессанты (ТЦА). Однако из-за большого количества побочных эффектов такие препараты менее распространены, чем СИОЗС.

Медикаментозную терапию может назначит только специалистМедикаментозную терапию может назначит только специалист
Медикаментозную терапию может назначит только специалист. Фото: 1MI

Показания к приему антидепрессантов

Медикаментозную терапию может назначит только специалист. Стоит отметить, что многие люди не спешат обращаться к врачам даже при ярко выраженных симптомах депрессии. Они воспринимают это состояние как трудности, с которыми нужно справляться самостоятельно, или еще хуже — как изъяны характера.

По словам доктора Де Фариа, депрессия входит в руководство по диагностике психических заболеваний DSM-5 и имеет следующие признаки:

  • грустное и подавленное настроение;
  • нарушения сна;
  • чувство тревоги, беспокойства;
  • значительное изменение аппетита;
  • трудности с концентрацией внимания;
  • суицидальные мысли;
  • потеря интереса к любимым занятиям;
  • стремление изолироваться от внешнего мира;
  • нарушение привычного распорядка дня;
  • вялость, апатичность.

Если подобные симптомы проявляются в течение двух недель, то это может свидетельствовать о начинающейся депрессии и является поводом обратиться к специалисту.

Первый эффект от лечения антидепрессантами можно оценить не ранее чем через две недели. Прекратить прием препаратов можно только под контролем врача. Отмену назначают после того, как пациент чувствует себя хорошо в течение нескольких месяцев или года.

#Здоровье#Врач#Все материалы авторов#Стресс#Тревога#Депрессия
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика