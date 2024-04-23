Прием антидепрессантов как медикаментозный способ лечения депрессии

Posted 23 апреля, 13:50
Published 23 апреля, 13:50
Modified 9 сентября, 22:12
Updated 9 сентября, 22:12
При этом человек постоянно возвращается мыслями к своему травматическому опыту и испытывает от этого беспокойство и тревогу на физиологическом уровне.
Доктор медицины, психиатр Кэтрин Херст сравнивает такое состояние с колесом, застрявшим в колее.
«Когда тревога действительно сильна, колея слишком глубока, чтобы выбраться из нее без посторонней помощи», — объясняет доктор Херст. По словам эксперта, смягчить эту «колею» или полностью выбраться из нее многим людям помогают лекарства.
Доктор медицины, психиатр Людмила Де Фариа отмечает, что депрессия и сопутствующая ей тревога развиваются из-за недостатка в мозге серотонина — нейромедиатора, который отвечает за чувство радости. В таких случаях специалисты могут назначать пациентам селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) — препараты, повышающие уровень серотонина. Например, Prozac, Zoloft, Lexapro.
Существуют также трициклические антидепрессанты (ТЦА). Однако из-за большого количества побочных эффектов такие препараты менее распространены, чем СИОЗС.
Медикаментозную терапию может назначит только специалист. Стоит отметить, что многие люди не спешат обращаться к врачам даже при ярко выраженных симптомах депрессии. Они воспринимают это состояние как трудности, с которыми нужно справляться самостоятельно, или еще хуже — как изъяны характера.
По словам доктора Де Фариа, депрессия входит в руководство по диагностике психических заболеваний DSM-5 и имеет следующие признаки:
Если подобные симптомы проявляются в течение двух недель, то это может свидетельствовать о начинающейся депрессии и является поводом обратиться к специалисту.
Первый эффект от лечения антидепрессантами можно оценить не ранее чем через две недели. Прекратить прием препаратов можно только под контролем врача. Отмену назначают после того, как пациент чувствует себя хорошо в течение нескольких месяцев или года.
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