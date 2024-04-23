Как реагировать и отвечать на хамство со стороны семьи

Также можно согласиться с тем, что со временем в силу разных причин тело человека может меняться, однако призывать не давать этому оценку. Во время праздничного застолья можно сказать родственнику: «Все тела меняются со временем по целому ряду причин, включая ваше и мое, поэтому имеет смысл, что их тела могут выглядеть по-другому. Лично меня, однако, поразило их сияние. Вы случайно не замечали, с какой легкостью они заставляют других людей чувствовать себя комфортно?».