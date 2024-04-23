Как реагировать и отвечать на хамство со стороны семьи

Posted 23 апреля, 08:33
Published 23 апреля, 08:33
Modified 9 сентября, 22:10
Updated 9 сентября, 22:10
Эксперты посоветовали быть готовым к таким вопросам и предложили несколько ответных фраз.
Комментарий человека, с которым вы давно не виделись, по поводу вашего тела может прозвучать неоднозначно. Возможно, никто не хотел вас задевать, а лишь сделать комплимент, например: «Ты выглядишь великолепно». Некоторые специалисты рекомендуют не зацикливаться на этом и ответить следующее: «Я сейчас очень усердно работаю над тем, чтобы меньше сосредотачиваться на своем теле. Давай поговорим о чем-нибудь другом», пишет self.com.
Также можно согласиться с тем, что со временем в силу разных причин тело человека может меняться, однако призывать не давать этому оценку. Во время праздничного застолья можно сказать родственнику: «Все тела меняются со временем по целому ряду причин, включая ваше и мое, поэтому имеет смысл, что их тела могут выглядеть по-другому. Лично меня, однако, поразило их сияние. Вы случайно не замечали, с какой легкостью они заставляют других людей чувствовать себя комфортно?».
Доктор медицинских наук, диетолог и владелец компании Limitless Nutrition в Лос-Анджелесе Ли Цуй советует иногда не стесняться добавлять дерзости в ответ на комментарий по поводу вашей фигуры. Например, во время поглощения высококалорийной еды сказать: «Спасибо, что сообщили мне!» или «Я понятия не имел! Вау, спасибо!».
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