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Posted 23 апреля, 16:11

Published 23 апреля, 16:11

Modified 9 сентября, 22:12

Updated 9 сентября, 22:12

Дочь Марии Шукшиной рассказала, чем удивляет мужчин

Анна Шукшина проводит в спортзале 3 часа в день и удивляет мужчин своими мышцами

23 апреля 2024, 16:11
Фото: с личной страницы
Дочь Марии Шукшиной рассказала, чем удивляет мужчин
По словам дочери актрисы Марии Шукшиной, мать старается не смотреть на её тело и считает дочь мужеподобной. Примерно так же относится к ней и бабушка.

Анна рассказала, что впервые пришла в тренажёрный зал в десятом классе. Сейчас она может работать с весом в центнер, пишет muz-tv.ru.

Шукшина-младшая отметила, что у смотрящих на неё мужчин «полные шока, удивлённые глаза». Для неё же её тело является своеобразной психологической крепостью. Также девушка призналась, что ей довелось пережить «эпизод изнасилования», что и направило её в спортзал.

На личную жизнь у Анны Шукшиной времени нет, а в планах — победа на конкурсе бодибилдинга.

#Знаменитости#Личная жизнь#Мужчины#Планы#Все материалы авторов#Спортзал#Бабушка#Мышцы#Анна Шукшина#Мария Шукшина
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