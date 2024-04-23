Анна Шукшина проводит в спортзале 3 часа в день и удивляет мужчин своими мышцами

Posted 23 апреля, 16:11
Published 23 апреля, 16:11
Modified 9 сентября, 22:12
Updated 9 сентября, 22:12
Анна рассказала, что впервые пришла в тренажёрный зал в десятом классе. Сейчас она может работать с весом в центнер, пишет muz-tv.ru.
Шукшина-младшая отметила, что у смотрящих на неё мужчин «полные шока, удивлённые глаза». Для неё же её тело является своеобразной психологической крепостью. Также девушка призналась, что ей довелось пережить «эпизод изнасилования», что и направило её в спортзал.
На личную жизнь у Анны Шукшиной времени нет, а в планах — победа на конкурсе бодибилдинга.
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