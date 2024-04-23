Анна Шукшина проводит в спортзале 3 часа в день и удивляет мужчин своими мышцами

Шукшина-младшая отметила, что у смотрящих на неё мужчин «полные шока, удивлённые глаза». Для неё же её тело является своеобразной психологической крепостью. Также девушка призналась, что ей довелось пережить «эпизод изнасилования», что и направило её в спортзал.