Самые дорогие подарки, которые знаменитости получали от поклонников

Posted 22 апреля, 13:13
Published 22 апреля, 13:13
Modified 9 сентября, 22:07
Updated 9 сентября, 22:07
У балерины и блогера Анастасии Волочковой еще со времен юности не было недостатка в богатых, влиятельных и щедрых поклонниках. Разумеется, она регулярно получала от них ценные подарки. Так, несколько лет назад один из воздыхателей преподнес знаменитости действительно роскошный и очень дорогой презент — машину люксовой марки «Майбах». О подарке Волочкова рассказала в своих соцсетях, отметив, что у автомобиля «счастливые» номера, и на них указаны инициалы самой знаменитости и ее дочери.
У таланта певца Николая Баскова немало поклонников, которые в знак своей признательности и благодарности за творчество преподносят знаменитости дорогие подарки. Несколько лет назад поклонница творчества Баскова подарила ему роскошный аксессуар — ювелирную перчатку, буквально усыпанную настоящими бриллиантами. Стоимость подарка, как рассказал сам певец, оценивается в несколько сотен тысяч евро.
Популярность принесла певице и телеведущей Ольге Бузовой массу поклонников, среди которых преобладают достаточно обеспеченные люди. Один из них преподнес знаменитости дорогостоящее ювелирное украшение — золотой браслет с бриллиантами. Бузова не рассказывает, сколько стоит этот аксессуар, однако журналистом удалось выяснить марку, под которой выпущен браслет, и даже его цену. Так, подарок, который получила знаменитость, в прессе оценили в сумму от трех до шести миллионов рублей.
У певицы Патрисии Каас особенно много поклонников в России. Один из них несколько лет назад преподнес в подарок знаменитости квартиру, причем элитную — стоимость недвижимости оценили более чем в миллион долларов. Кто подарил певице такой роскошный презент — тайна, которую знаменитость предпочитает не раскрывать.
Телеведущая Дана Борисова тоже получает от поклонников подарки, правда, более скромные, чем Патрисия Каас. Так, недавно сама знаменитость в социальных сетях поделилась с подписчиками, что один из поклонников регулярно переводит ей на счет крупные суммы. Одно из таких поступлений Борисова потратила на покупку дорогостоящего смартфона.
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