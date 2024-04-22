Самые дорогие подарки, которые знаменитости получали от поклонников

У балерины и блогера Анастасии Волочковой еще со времен юности не было недостатка в богатых, влиятельных и щедрых поклонниках. Разумеется, она регулярно получала от них ценные подарки. Так, несколько лет назад один из воздыхателей преподнес знаменитости действительно роскошный и очень дорогой презент — машину люксовой марки «Майбах». О подарке Волочкова рассказала в своих соцсетях, отметив, что у автомобиля «счастливые» номера, и на них указаны инициалы самой знаменитости и ее дочери.