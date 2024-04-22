Почему человек ест и не толстеет — врач рассказал, в чем секрет везунчиков

Может ли человек быть худым от природы? Как отмечает Наталья Ковалева, такое возможно, однако обмануть природу у него в любом случае не получится. Так, есть сколько угодно, превышая все мыслимые нормы калорий, и при этом не толстеть — это фантастика. Соответственно, если человек утверждает, что он ест действительно много, но не толстеет, то он, скорее всего, лукавит.