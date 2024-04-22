Почему человек ест и не толстеет — врач рассказал, в чем секрет везунчиков

Posted 22 апреля, 08:03
Published 22 апреля, 08:03
Modified 9 сентября, 22:07
Updated 9 сентября, 22:07
Распространенное мнение: людям, которые могут есть и не толстеть, просто повезло с генетикой. Кроме того, считается, что у таких людей ускоренный метаболизм, и именно поэтому их организм моментально перерабатывает пищу в энергию, и калории буквально не успевают откладываться в виде жира.
Эксперты считают такие предположения мифами и спешат их развенчать. Так, Наталья Ковалева, эндокринолог и диетолог, отмечает: человек может есть и не толстеть только в силу двух причин — либо патологических, либо физиологических.
Если речь идет о физиологических причинах, то люди, которым удается есть и не толстеть, могут похвастаться, в первую очередь, кишечником, работающим как часы. Его микробиоту можно назвать идеальной, и именно она, как утверждает Наталья Ковалева, отвечает за большую часть происходящих в организме процессов. Такие люди, как правило, достаточно молоды, однако с возрастом их способность есть и не толстеть утрачивается.
Может ли человек быть худым от природы? Как отмечает Наталья Ковалева, такое возможно, однако обмануть природу у него в любом случае не получится. Так, есть сколько угодно, превышая все мыслимые нормы калорий, и при этом не толстеть — это фантастика. Соответственно, если человек утверждает, что он ест действительно много, но не толстеет, то он, скорее всего, лукавит.
Человек, способный есть и не толстеть, может иметь и довольно серьезные проблемы со здоровьем. Как отмечает Наталья Ковалева, явный дефицит веса при условии употребления пищи в достаточном количестве, может быть симптомом целого ряда заболеваний. В их числе — диабет первого типа, болезнь Крона. Также худоба может быть симптомом онкологического заболевания и проблем с щитовидной железой.
Если человек всю жизнь питался в одном и том же режиме, поддерживая свой вес, а затем вдруг начал худеть, и это произошло резко, необходимо насторожиться. С особым вниманием стоит отнестись к наличию других симптомов, таких как проблемы с кишечником, например диарея или запоры, повышение температуры, повышенная жажда.
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