Меган Маркл обвинили в издевательствах над персоналом дворца

Posted 22 апреля, 11:16
Published 22 апреля, 11:16
Modified 9 сентября, 22:08
Updated 9 сентября, 22:08
По словам экс-помощницы Маркл Саманты Коэл, проработавшей во дворце порядка 20 лет, слухи о поведении герцогини не лишены оснований. В коллективе сотрудников дворца нередко звучали истории о ее жутких выходках. Многие сотрудники даже уволились из штата из-за поступков Меган. Саманта решила не делиться подробностями скандалов, но подчеркнула, что именно после появления герцогини во дворце началась постоянная текучка кадров. В беседе с журналистами Herald Sun женщина рассказала, что все помощники, которых Гарри и Меган наняли в тур по Африке для ознакомления с обязанностями, уволились прямо в ходе путешествия.
Как сообщает rambler.ru, бывший помощник Гарри и Меган по связям с общественностью ранее жаловался личному секретарю принца Уильяма на поведение герцогини, которой «удалось выгнать двух высокопоставленных работников из дома». Он отмечал, что Меган обходилась с персоналом недопустимым образом, унижая и стараясь лишить сотрудников веры в себя.
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