newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 апреля, 11:16

Published 22 апреля, 11:16

Modified 9 сентября, 22:08

Updated 9 сентября, 22:08

Меган Маркл обвинили в издевательствах над персоналом дворца

22 апреля 2024, 11:16
Сотрудники Кенсингтонского дворца заявляли о неподобающем поведении Маркл еще в 2021 году. После того, как чета герцогов Сассекских дала нашумевшее интервью Опре Уинфри, все другое сразу забылось. Но недавно слухи о неуважительном отношении Меган к окружающим поползли вновь.

Меган Маркл умудрилась выжить из дворца сотрудников с 20-летним стажем

По словам экс-помощницы Маркл Саманты Коэл, проработавшей во дворце порядка 20 лет, слухи о поведении герцогини не лишены оснований. В коллективе сотрудников дворца нередко звучали истории о ее жутких выходках. Многие сотрудники даже уволились из штата из-за поступков Меган. Саманта решила не делиться подробностями скандалов, но подчеркнула, что именно после появления герцогини во дворце началась постоянная текучка кадров. В беседе с журналистами Herald Sun женщина рассказала, что все помощники, которых Гарри и Меган наняли в тур по Африке для ознакомления с обязанностями, уволились прямо в ходе путешествия.

«Унижает и оскорбляет» — личный секретарь принца рассказал о привычках герцогини

Как сообщает rambler.ru, бывший помощник Гарри и Меган по связям с общественностью ранее жаловался личному секретарю принца Уильяма на поведение герцогини, которой «удалось выгнать двух высокопоставленных работников из дома». Он отмечал, что Меган обходилась с персоналом недопустимым образом, унижая и стараясь лишить сотрудников веры в себя.

#Общество#Знаменитости#Все материалы авторов
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика