Меган Маркл обвинили в издевательствах над персоналом дворца

По словам экс-помощницы Маркл Саманты Коэл, проработавшей во дворце порядка 20 лет, слухи о поведении герцогини не лишены оснований. В коллективе сотрудников дворца нередко звучали истории о ее жутких выходках. Многие сотрудники даже уволились из штата из-за поступков Меган. Саманта решила не делиться подробностями скандалов, но подчеркнула, что именно после появления герцогини во дворце началась постоянная текучка кадров. В беседе с журналистами Herald Sun женщина рассказала, что все помощники, которых Гарри и Меган наняли в тур по Африке для ознакомления с обязанностями, уволились прямо в ходе путешествия.