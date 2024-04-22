Кологривый раскрыл детали скандала с Гордоном

Posted 22 апреля, 08:34
Published 22 апреля, 08:34
Modified 9 сентября, 22:07
Updated 9 сентября, 22:07
Артист признался, что ранее почти не слышал о программе известного телеведущего, и предположил, что у него собираются взять интервью. О том, что в эфире передачи обсуждается кино, Кологривый узнал постфактум, буквально по дороге на съемки. Он уверяет, что повод для скандала дал сам телеведущий.
— Потому что он черт просто, и все — по жизни, — отрезал оскорбленный актер, отвечая ведущей YouTube-канала Fametime TV на вопрос об инциденте.
По утверждению артиста, он так и не понял, чего своим поведением добивался Гордон. Молодой человек заявил, что не потерпит, чтобы с ним беседовали в подобном тоне, пишет news.rambler.ru.
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