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Posted 22 апреля, 08:34

Published 22 апреля, 08:34

Modified 9 сентября, 22:07

Updated 9 сентября, 22:07

Кологривый раскрыл детали скандала с Гордоном

22 апреля 2024, 08:34
Киноактер Никита Кологривый подробно рассказал о конфликте, который произошел на передаче «Закрытый показ» с телеведущим Александром Гордоном. На высказывание последнего звездный гость ответил действием, просто покинув студию.

Кологривый: Я практически ничего не слышал о Гордоне

Артист признался, что ранее почти не слышал о программе известного телеведущего, и предположил, что у него собираются взять интервью. О том, что в эфире передачи обсуждается кино, Кологривый узнал постфактум, буквально по дороге на съемки. Он уверяет, что повод для скандала дал сам телеведущий.

Звездный артист не выносит, когда с ним общаются неуважительно

— Потому что он черт просто, и все — по жизни, — отрезал оскорбленный актер, отвечая ведущей YouTube-канала Fametime TV на вопрос об инциденте.

По утверждению артиста, он так и не понял, чего своим поведением добивался Гордон. Молодой человек заявил, что не потерпит, чтобы с ним беседовали в подобном тоне, пишет news.rambler.ru.

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