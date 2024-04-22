Кологривый раскрыл детали скандала с Гордоном

Артист признался, что ранее почти не слышал о программе известного телеведущего, и предположил, что у него собираются взять интервью. О том, что в эфире передачи обсуждается кино, Кологривый узнал постфактум, буквально по дороге на съемки. Он уверяет, что повод для скандала дал сам телеведущий.