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Posted 20 апреля, 19:00

Published 20 апреля, 19:00

Modified 9 сентября, 22:03

Updated 9 сентября, 22:03

Изыски турецкой кухни: что стоит попробовать во время отдыха

Изыски турецкой кухни: что стоит попробовать во время отдыха

20 апреля 2024, 19:00
Фото: passion.ru
Изыски турецкой кухни: что стоит попробовать во время отдыха
Турция славится на весь мир не только своими историческими и культурными памятниками и курортами, но и национальными кулинарными изысками: вкусные и ароматные блюда никого не оставят равнодушным. Что из турецкой кухни стоит обязательно попробовать во время посещения этой страны — рассказываем в этой

Выпечка

Выпечка — одно из неоспоримых достоинств турецкой кухни. Чего стоит, например, бублик симит с кунжутом, ставший символом Стамбула, пицца-лахмаджун с фаршем и салатом или слоеные пирожки-бурекас с мясом или сыром. Кроме того, в Турции замечательно выпекают питу и диетический хлеб гезлеме — последний частенько подают начиненным картофелем, шпинатом, сыром или фаршем.

Выпечка — одно из неоспоримых достоинств турецкой кухниВыпечка — одно из неоспоримых достоинств турецкой кухни
Выпечка — одно из неоспоримых достоинств турецкой кухни. Фото: Изображение Midjourney

Мезе

А еще в турецкой кухне есть вкуснейшие горячие и холодные закуски, которые обобщенно называют одним словом — мезе. Мезе часто подают в ресторанах перед основным заказом, чтобы у гостя разыгрался аппетит, и в ряде случаев с ними в комплекте идет анисовая водка ракы.

К традиционным мезе в турецкой кухне относят классическую острую томатно-перечную закуску, похожую на аджику, и пюре из нута с кунжутной пастой тахини и специями, которое в России известно под названием «хумус». Кроме того, в этом же списке — блюдо, похожее на хумус, но приготовленное не из нута, а из обычной фасоли, закуска из йогурта с оливковым маслом и пряностями, а также паста из вяленых томатов с орехами и приправами.

Супы

Разнообразные супы — это отдельная категория блюд турецкой кухни. Первые блюда здесь нередко представляют собой не привычный большинству россиян жидкий суп, а массу из перемолотых ингредиентов, больше напоминающую крем-суп или суп-пюре.

К числу наиболее популярных супов турецкой кухни относятся чечевичный — шифа чорбасы (лечебный суп), который рекомендуется употреблять в холодное время года или во время простудных заболеваний, молочный суп тархана и другие.

Разнообразные супы — это отдельная категория блюд турецкой кухниРазнообразные супы — это отдельная категория блюд турецкой кухни
Разнообразные супы — это отдельная категория блюд турецкой кухни. Фото: Изображение Midjourney

Мясо и рыба

В турецкой кухне весьма популярны блюда из мяса и рыбы. Свинины здесь почти не найти, зато популярны баранина, говядина, телятина, курица и индейка. Из мясных блюд особенно выделяются такие, как кебабы сразу нескольких разновидностей, плов, кокореч и суджук.

Из рыбных блюд турецкой кухни особенно востребованы как туристами, так и местными жителями балык-экмек (хлеб с рыбой), мидии по-турецки и анчоусы.

Овощные гарниры

В качестве добавки к рыбе или мясу можно подобрать вкусный овощной гарнир, которыми также славится турецкая кухня. Например, тем, кто едет в Турцию впервые, рекомендуется обязательно попробовать долму — блюдо, приготовленное из виноградных листьев и фаршированное рисом с овощами.

#Путешествия#Еда#Турция#Все материалы авторов
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