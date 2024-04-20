Изыски турецкой кухни: что стоит попробовать во время отдыха

Posted 20 апреля, 19:00
Published 20 апреля, 19:00
Modified 9 сентября, 22:03
Updated 9 сентября, 22:03
Выпечка — одно из неоспоримых достоинств турецкой кухни. Чего стоит, например, бублик симит с кунжутом, ставший символом Стамбула, пицца-лахмаджун с фаршем и салатом или слоеные пирожки-бурекас с мясом или сыром. Кроме того, в Турции замечательно выпекают питу и диетический хлеб гезлеме — последний частенько подают начиненным картофелем, шпинатом, сыром или фаршем.
А еще в турецкой кухне есть вкуснейшие горячие и холодные закуски, которые обобщенно называют одним словом — мезе. Мезе часто подают в ресторанах перед основным заказом, чтобы у гостя разыгрался аппетит, и в ряде случаев с ними в комплекте идет анисовая водка ракы.
К традиционным мезе в турецкой кухне относят классическую острую томатно-перечную закуску, похожую на аджику, и пюре из нута с кунжутной пастой тахини и специями, которое в России известно под названием «хумус». Кроме того, в этом же списке — блюдо, похожее на хумус, но приготовленное не из нута, а из обычной фасоли, закуска из йогурта с оливковым маслом и пряностями, а также паста из вяленых томатов с орехами и приправами.
Разнообразные супы — это отдельная категория блюд турецкой кухни. Первые блюда здесь нередко представляют собой не привычный большинству россиян жидкий суп, а массу из перемолотых ингредиентов, больше напоминающую крем-суп или суп-пюре.
К числу наиболее популярных супов турецкой кухни относятся чечевичный — шифа чорбасы (лечебный суп), который рекомендуется употреблять в холодное время года или во время простудных заболеваний, молочный суп тархана и другие.
В турецкой кухне весьма популярны блюда из мяса и рыбы. Свинины здесь почти не найти, зато популярны баранина, говядина, телятина, курица и индейка. Из мясных блюд особенно выделяются такие, как кебабы сразу нескольких разновидностей, плов, кокореч и суджук.
Из рыбных блюд турецкой кухни особенно востребованы как туристами, так и местными жителями балык-экмек (хлеб с рыбой), мидии по-турецки и анчоусы.
В качестве добавки к рыбе или мясу можно подобрать вкусный овощной гарнир, которыми также славится турецкая кухня. Например, тем, кто едет в Турцию впервые, рекомендуется обязательно попробовать долму — блюдо, приготовленное из виноградных листьев и фаршированное рисом с овощами.
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