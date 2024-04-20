Изыски турецкой кухни: что стоит попробовать во время отдыха

К традиционным мезе в турецкой кухне относят классическую острую томатно-перечную закуску, похожую на аджику, и пюре из нута с кунжутной пастой тахини и специями, которое в России известно под названием «хумус». Кроме того, в этом же списке — блюдо, похожее на хумус, но приготовленное не из нута, а из обычной фасоли, закуска из йогурта с оливковым маслом и пряностями, а также паста из вяленых томатов с орехами и приправами.