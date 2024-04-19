Москвичей и петербуржцев предупредили о возвращении зимней погоды

Posted 19 апреля, 10:41
Published 19 апреля, 10:41
Modified 9 сентября, 22:03
Updated 9 сентября, 22:03
В Москве в ночь на 20 апреля выпадет мокрый снег, а температура понизится до нуля градусов. Днем ожидается от 9 до 14 градусов выше нуля, возможен дождь со снегом, передают «НИ» со ссылкой на синоптика Романа Вильфанда.
Завотделом Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил об очередном циклоне между столичным регионом и Ленобластью, который движется с Баренцева моря. При этом петербуржцев в выходные ждет более сильное похолодание.
По словам Александра Шувалова, жителей Северной столицы ожидает похолодание до 4 градусов ниже нуля, в северных районах Ленобласти выпадет снег. Холодный фронт движется с Кольского полуострова, а также с территории Архангельской области.
Представители центра «Метео» пояснили, что с 18 по 21 апреля давление изменится с 742 до 760 мм ртутного столба, то есть вырастет практически на двадцать единиц. Это может отразиться на самочувствии тех, кто страдает гипертонией. Поэтому в эти дни им рекомендуют обращать особое внимание на свое здоровье и не забывать своевременно принимать назначенные препараты.
Синоптики отметили, что быстрого потепления ожидать не следует, а частая смена погоды в апреле — это обычное явление.
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