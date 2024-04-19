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Posted 19 апреля, 10:41

Published 19 апреля, 10:41

Modified 9 сентября, 22:03

Updated 9 сентября, 22:03

К выходным ожидается понижение температуры

Москвичей и петербуржцев предупредили о возвращении зимней погоды

19 апреля 2024, 10:41
Фото: Изображение Midjourney
К выходным ожидается понижение температуры
В конце этой недели в столице ожидаются сильные дожди, а объем осадков будет сопоставим с месячной нормой. К выходным начнет резко меняться давление, возможны ночные заморозки. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

К выходным ожидается понижение температуры

В Москве в ночь на 20 апреля выпадет мокрый снег, а температура понизится до нуля градусов. Днем ожидается от 9 до 14 градусов выше нуля, возможен дождь со снегом, передают «НИ» со ссылкой на синоптика Романа Вильфанда.

Завотделом Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил об очередном циклоне между столичным регионом и Ленобластью, который движется с Баренцева моря. При этом петербуржцев в выходные ждет более сильное похолодание.

По словам Александра Шувалова, жителей Северной столицы ожидает похолодание до 4 градусов ниже нуля, в северных районах Ленобласти выпадет снег. Холодный фронт движется с Кольского полуострова, а также с территории Архангельской области.

Гипертоников предупредили о скачках давленияГипертоников предупредили о скачках давления
Гипертоников предупредили о скачках давления. Фото: Изображение Midjourney

Гипертоников предупредили о скачках давления

Представители центра «Метео» пояснили, что с 18 по 21 апреля давление изменится с 742 до 760 мм ртутного столба, то есть вырастет практически на двадцать единиц. Это может отразиться на самочувствии тех, кто страдает гипертонией. Поэтому в эти дни им рекомендуют обращать особое внимание на свое здоровье и не забывать своевременно принимать назначенные препараты.

Синоптики отметили, что быстрого потепления ожидать не следует, а частая смена погоды в апреле — это обычное явление.

#Общество#Погода#Все материалы авторов
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