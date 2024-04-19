Москвичей и петербуржцев предупредили о возвращении зимней погоды

Представители центра «Метео» пояснили, что с 18 по 21 апреля давление изменится с 742 до 760 мм ртутного столба, то есть вырастет практически на двадцать единиц. Это может отразиться на самочувствии тех, кто страдает гипертонией. Поэтому в эти дни им рекомендуют обращать особое внимание на свое здоровье и не забывать своевременно принимать назначенные препараты.