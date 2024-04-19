Кому полезно путешествие в одиночку и как его спланировать, чтобы не было скучно

Путешествие в одиночку — очень полезный опыт для тех людей, которые страдают от неуверенности в собственных силах. Для них это отличный способ проверить, на что они действительно способны, и убедиться в том, что и без посторонней помощи они могут решить массу задач. Плюс ко всему путешествия в одиночку учат грамотно распоряжаться собственными средствами, вести бюджет.