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Posted 19 апреля, 10:27

Published 19 апреля, 10:27

Modified 9 сентября, 22:02

Updated 9 сентября, 22:02

К Новому году выйдет современная экранизация «Волшебника Изумрудного города»

19 апреля 2024, 10:27
Сказка Александра Волкова о путешествии девочки Элли и ее пса Тотошки в Изумрудный город — одно из любимых произведений советских и российских детей. В 1970-х годах по мотивам этой истории был снят мультфильм.

Современный кинорежиссер Игорь Волошин снял фэнтезийный фильм «Волшебник Изумрудного города». Премьера картины состоится под Новый год. В апреле уже вышел тизер к фильму.

Сюжет

В завязке зрителю предстоит увидеть счастливую семью, собравшуюся вместе. Однако посреди поля случается ураган, который уносит прицеп на колесах вместе с девочкой. В результате вагончик оказывается в царстве синих гномов, которые похожи то ли на хоббитов, то ли на смурфов. А вот образы Бастинды и Трусливого Льва скорее напоминают персонажей из фильма «Хроники Нарнии». Тотошка в этом фильме — колоритный и юмористический персонаж.

Актеры и роли

Главную героиню, девочку Элли, в фильме сыграет Екатерина Червова, ее родителей — Егор Корешков и Софья Лебедева. В образе злой волшебницы Бастинды предстанет Светлана Ходченкова. Трусливый Лев будет говорить басом Артура Вахи, а веселого и разговорчивого Тотошку озвучил Денис Власенко.

Отечественная киноверсия сказки «Волшебник Изумрудного города» выйдет на экраны 1 января 2025 года.

#Общество#Кино#Все материалы авторов
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