К Новому году выйдет современная экранизация «Волшебника Изумрудного города»

В завязке зрителю предстоит увидеть счастливую семью, собравшуюся вместе. Однако посреди поля случается ураган, который уносит прицеп на колесах вместе с девочкой. В результате вагончик оказывается в царстве синих гномов, которые похожи то ли на хоббитов, то ли на смурфов. А вот образы Бастинды и Трусливого Льва скорее напоминают персонажей из фильма «Хроники Нарнии». Тотошка в этом фильме — колоритный и юмористический персонаж.